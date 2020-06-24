世局險惡，處處都是「陷阱」，有崛起勢力與既存強權終須一戰的「修昔底德陷阱」，大陸一帶一路的「債務陷阱」，還有川普總統全面打擊中國形成的「川普陷阱」，世界各國無不如臨深淵，唯獨民進黨政府勇往直前，一面倒向美國及川普。隨著川普對台灣「消化不良」的真相逐漸浮現，民進黨仍麻醉在美台關係空前友好迷思中，如何脫離外交困局已是台灣最大挑戰之一。

川普已將壓制中國作為競選連任主軸之一，同時醜化民主黨對手拜登是「軟腳蝦」，也就是所謂的「雙B」（北京＋拜登）策略，以期挽救落後選情。知名中國問題專家藍普頓提出建言，中國不是美國最大問題，美國也不是中國最大挑戰，警示拜登不要隨川普起舞，避免墜入川普設下的「中國陷阱」。

《金融時報》專文報導，美國的主要亞洲盟邦及夥伴，從日本、南韓、澳洲到紐西蘭都質疑美國的可信度與交易式外交。新加坡總理李顯龍多次公開表示，亞洲國家不願意、更不想被迫在兩強中選邊。

全方位強化台美關係絕對是台灣內部最大共識，民進黨親美立場也是理所當然，但抱持僵硬「反中」、「仇中」意識，極端「聯美反中」、「親美遠中」，民進黨的決策存在3個可能謬誤：研判美中終將對決，必須搶先表態，奮不顧身跳入美中博弈；認定美國必然勝出，所有賭注押在美方，豪賭必然要承擔更高的風險；深信美國保護傘下，大陸不敢越雷池一步。

但過去4年許多學者專家不斷警告，基於現實地緣政治、兩岸實力消長、本身經貿利益，以及自由民主價值等因素，在美中台三邊關係中，台灣應以美國的安全承諾與支持為後盾，同時維持與大陸的正常溝通交流，不但符合台灣的利益，更可對大陸內部產生影響力。同時，各方資訊早已揭露商人出身的川普一切以「美國優先」，偏好「交易式外交」，無意承擔國際領袖責任，甚至削減對盟邦的承諾。

新冠肺炎疫情失控、川普強大的連任壓力、美中對抗持續升高，台灣也愈陷愈深，從美國的談判籌碼變成實際操作的工具。唯到目前為止，民進黨政府未能達到與中國大陸切割、脫鉤的目標，卻逐漸喪失了外交自主權，台灣前途維繫於美中競爭的結果。前國家安全顧問波頓的《事發之室─白宮回憶錄》的爆料驗證了有關憂慮與警告，並非無的放矢。

波頓的「筆尖與辦公桌」對比、川普對台灣「消化不良」的描述相當戲劇化，台灣可能步庫德族後塵、成為背棄對象的預測可能過於聳動，但基本上不偏離事實，川普對台灣的熱衷與重視遠低於一般認知。事實上，支持台灣最堅定的波頓被迫下台本身就是個指標。

值得警惕的是，大陸顯然充分掌握並利用川普迫切希望達成貿易協議及尋求連任的機會，在台灣問題上向美國施壓。在「川習會」中，習近平一定提出台灣問題，包括反對蔡總統訪問美國、美國對台軍售等，而川普回應會「保持警覺」，台灣幾乎成為中美角力的籌碼。

面對陷入強權競爭，兩岸緊張情勢升高，民進黨政府老神在在，行政院長蘇貞昌說，台美關係在總統帶領下關係愈來愈好，外交部也強調，川普政府上任後，以實際行動展現對台灣一貫的堅定支持。他們不願面對現實，只能一味辯護，裝睡的人真的叫不醒。

（作者為資深媒體人）