美國前任國家安全顧問波頓的新書《事發之室：白宮回憶錄》，台灣和美國一樣轟動。波頓在書中指出，川普最愛在白宮橢圓辦公室隨興比喻，先指向一枝筆的筆尖說「這是台灣」，然後再指向那張名為「堅毅」的大型辦公桌說「這是中國」。

這個報導令諸多想要藉川普翻轉台灣命運的人大失所望，但這也是客觀事實，台灣在國際上少具重要性，但是近年流行本土化，人們又缺少國際觀，很難認知自己處境的危機。

台灣現在最需要的是國際觀，台灣是筆尖，更必須遵從國際標準，例如5G就是有世界標準，遵從的企業才能在此領域生存。最近很多國家開放觀光，但別國不把我們列入開放名單，官員就都怪中國大陸打壓，這是最好的甩鍋。

其實是因為我國篩檢方式不按國際規則，是被動檢篩，不被國際承認。現在國際計算方式是每百萬人有多少檢篩量，如合百人計算，美國已達每百人6.8人，台灣只有0.3人，幾乎是台灣的23倍。台灣的篩檢率和非洲國家相近，盧安達還比台灣多兩倍。

其實世界上很多筆尖國家，頗具知名度及重要性，例如荷蘭，面積、人口和台灣相仿，卻是世界重要海空運轉運樞紐，每天只有4小時陽光，卻供給世界近2/3的鮮花，很多國民會講5種語言，他們總是說，我們是小國小民，國際觀是我們的救命藥。

北歐三國瑞典、丹麥、挪威，位處地球一角，但各自發展出良好社會及政治制度，維持世界和平公義，丹麥恆居世界最快樂國家首位，瑞典頒發人類最知名的諾貝爾獎。

當然現今的國際觀還要包括中國觀，仇中、媚中、懼中都不可能養成健全的中國觀，更不可能有健全的國際觀。這個世界需要筆尖，也需要書桌。