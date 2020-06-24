美國明尼蘇達州首府明尼亞波里斯市月前發生警察暴力致死案，一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被警員用膝蓋壓頸，最後斷氣身亡，掀起全美怒火。從那時到現在，又發生了多起警察暴力造成死傷事件，加上一些警察處理非裔民眾的舊案被重提，導致到今天為止，抗議都沒有中斷。得注意的是，部分抗議活動和平進行，但另外一些示威則失控，除了街道遊行外，也出現民眾趁火打劫，包含名牌精品店、蘋果手機店和生活用品百貨店像Target都難逃一劫。另外也有暴民打砸ATM提款機、在加油站放火，甚至搶劫行駛中的UPS貨車。

根據最新統計，美國2018年家庭總收入之中位數，全國為63179美元，其中亞洲人為87194美元，白人為70642美元，拉丁裔為51450美元，而黑人只有41361美元，大約是全體的2/3不到，凸顯種族間所得分配的不平均。

疫情對於少數族群尤其是非裔家庭的打擊，也比對其他家庭重，無論就死亡率或經濟衝擊來說都是如此。上周美國確診人數大幅回升，比前一周增加了1/4，其中重災區是亞利桑那、德州和佛羅里達。總確診人數超過230萬人，死亡超過12萬人。但是，依據聯邦聯邦醫療保險，這個對於殘障及超過65歲民眾提供醫療保險的方案，被保險人中的黑人，在得病後必須住院的比例是白人的4倍。

在經濟衝擊方面也是如此。美國本來就有嚴重的貧富不均問題，而且大多數美國人沒有可以處理突發經濟變局的儲蓄資金：有45%的人儲蓄帳戶金額是0，另外24%的人儲蓄帳戶金額少於1000美元。這兩個比例加起來為69%，意思是7成美國人不是一毛儲蓄都沒有，就是少於1000美元以下。

疫情一來，如果沒有聯邦政府發的補助，生活就過不下去了。而且，即使有補助，等到付完房租、水電、加油、車貸等費用後，往往還是不夠，所以各地發放免費食物的慈善機構，一般稱為「食物銀行」，都出現長龍。例如在德州聖安東尼奧，排隊去食物銀行領取免費食物的車非常多，密密麻麻看不到盡頭，大概要排3、4個鐘頭才領得到。

5月份美國失業率為13.3%，比4月的14.7%略降，但是黑人的失業率反從16.7%增加到16.8%，而亞裔的失業率則從14.5%增加到15%。看來部分餐廳、酒吧和其他營業的開放，對白人的就業較為有利。

其實美國經濟並非都是如此，她曾出現過所謂的黃金年代，就是成長快，而貧富差距愈來愈小，大概從戰後到1970年代都是如此。但是從1980年代開始，趨勢改變了，貧富差距愈來愈大。學者列出幾個重大原因：財稅政策、教育、貿易和金融市場。1980年代雷根政府開始減稅，把最高所得級距稅率從之前的7到9成，降到4成。教育方面，在1910～1970年代，幾乎每過10年，教育年數就增加一年，了1980年代以後平均教育水準增長速度放緩，而且品質可能變得比較差。

貿易方面，1970年代之前，很少開發中國家採取出口導向政策而且獲得成功。但到了1980年代，很多國家在這方面成功，中國大陸、印度、印尼、墨西哥等都是如此，未來還會有更多。這些勞力密集產品進入美國，使得美國非技術工人的薪資受限，連帶影響所得分配。

在金融市場方面，1910～70年，美國對金融管制很嚴格，銀行不准跨洲經營，商業銀行不能經營投資業。但是在1980年代之後大幅開放，期貨、金融衍生商品大幅出現，產生了華爾街巨富。

就這4個因素而言，有哪一個是美國可以著力的？貿易方面，別國的進步顯然不是美國可以控制的；美國難道要用高關稅保護產業，就像以前巴西那樣嗎？顯然這不會是一個贏的策略。保護主義最終將讓美國喪失競爭力，可惜美國目前在往這條路走。其他方面，其實都應該處理。包含：第一改變財稅政策，第二增強教育，讓美國公立學校變得更好，降低學費；第三改革金融市場，去除暴利，加強對市場管制。

可惜這些可以做、應該做的事，基本上都不會發生，因為既得利益者可以透過政治影響力，讓這些事不會發生。這樣一來，底層的所得分配問題不能解決，疫情對低收入民眾的超大打擊，也不會停止。佛洛伊德死後出現的「黑人的命也是命」的標語，其實可以改為「99%人民的命也是命」。

（作者為大學講座教授、前行政院政務委員）