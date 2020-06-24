在美中台三邊關係中，萬一中共對台動武，美國會不會出兵保台，一直是眾人爭論的焦點。蔡總統就任後，採取「聯美抗中」政策，對美國亦步亦趨，希望在各個層面，尤其是戰略安全方面，得到美國的強力支持與保證。

美國白宮前國家安全顧問波頓在其出版的新書《事發之室─白宮回憶錄》中披露，台灣在美國總統川普心中的地位如同筆尖，而中國大陸則是其碩大的辦公桌。對於一面倒向美國的民進黨政府而言，此說如同一顆震撼彈。

更有甚者，波頓也在書中明白指出，川普在2019年11月背棄敘利亞庫德族後，外界猜測他下一個可能背棄的對象，台灣名列前茅，而且不會改變，充分顯示美國支持台灣只是基於其國家利益的戰略考量，但不會為了台灣置自身於險境。

川普總統就任後美國確實有許多友台舉動，但深層原因是川普展開美中貿易戰，更將戰線延伸至科技與戰略安全。在與中共全面較勁的局面下，川普藉著「台灣牌」以牽制中共。川普總統先後簽署了《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》。本年3月26日簽署的《台北法案》，更明言將強化台美經貿關係、助我鞏固邦交，以及參與國際組織。

以上種種確係美國挺台的具體表現，令民進黨政府興奮不已，直稱：台美關係正處於40年來最好的階段。但結果呢？沒有任何一項「宣示」成為事實。台灣也依然被排拒於世界衛生大會之外。

波頓在書中指出，川普總統對台灣特別「消化不良」，顯示台灣不僅只是美國的棋子，必要時更隨時可成為棄子。法國期刊《新觀察家》在2018年7月曾刊出專文，談到台灣前途。文中提醒台灣必須知道自己被川普當成工具，而且可能當川普從其「好朋友」習近平手中得到好處時，遭到拋棄甚至背叛。

國際局勢不斷變動，世界主要國家無不緊隨國際趨勢，適時調整外交策略，以靈活的外交手腕，謀取國家最大利益。新加坡總理李顯龍在今年6月4日出版的《外交事務》期刊撰文，細數亞太國家在美中爭霸之下的為難處境。李顯龍指出，中國大陸改革開放之後快速崛起，讓亞太國家處於兩強對峙的局面中。李顯龍再次強調，東南亞國家不願在美中之間選邊站。因為身處大國利益的交匯點，必須避免自己變成夾心餅乾，或者被迫做出糟糕的選擇。

由於美國過去曾有背棄中華民國的紀錄，台灣在處理美台關係時必須格外謹慎。蔡總統可以「聯美抗中」，但必須考量在美中對峙與妥協的過程當中，台灣會不會成為利益交換的籌碼？把全部的雞蛋放在美國籃子裡是孤注一擲，具有極大的風險，一旦遭到背棄，已然後悔莫及。

（作者為退休大使）