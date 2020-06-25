把幾個將軍解決完，葛福順這才大叫起來：韋皇后毒死先帝，想要篡權！今夜我們就要給先帝報仇，立相王當皇帝！誰要是三心二意，幫助逆黨，我會株連三族，絕不輕饒！葛福順也是萬騎的老長官了，平時威望很高，再加上韋皇后派來的幾個將軍濫用刑罰，早就失了人心，現在眼看著幾個將軍的首級都在葛福順手裡，萬騎和飛騎的士兵紛紛表態，堅決跟著葛將軍！這樣，兩支禁軍就算爭取過來了。

清理宗族和黨羽

那麼，這一步是不是冒險呢？相當冒險。試想，如果韋皇后派去的幾個將軍防範嚴密一點，葛福順沒有順利得手；或者雖然殺死了幾個將軍，但是士兵們並不擁護葛福順，那形勢不就危險了嗎？可是，歷史事實就是，這兩種危險都沒有發生，葛福順非常輕鬆地就拿下了軍隊。這樣一來，政變的第二個考驗又順利通過。

安撫好士兵之後，葛福順把三顆人頭拿給李隆基，李隆基懸著的心放下了一半，他馬上做出下一步部署：自己坐鎮玄武門指揮，葛福順和陳玄禮兵分兩路，殺進宮去。

為什麼李隆基不跟他們一起往裡殺啊？因為，到這個時候，他們又面臨政變的第三個考驗了。就是能否打得過府兵。我們說過，當時韋皇后安排在長安的軍事力量一共有三支：一支萬騎，一支飛騎，還有一支是府兵。從素質上講，也許萬騎和飛騎戰鬥力更強；從人數上講，府兵更占優勢。現在，萬騎和飛騎算是搞定了，但是，他們能否打敗人數眾多的府兵呢？李隆基仍然沒有把握，所以，他安排葛福順和陳玄禮先帶兵殺進去。如果順利，他再跟進，反過來，如果不順，他可能就另做打算了。那麼，這兩支軍隊進展到底順不順利呢？史書沒有詳細的記載。但是，從進軍速度推算，兩軍的進展還是相當順利的。李隆基不是在二更才開始行動的嗎？到三更的時候，葛福順和陳玄禮的兩支軍隊已經在宮裡勝利會師了，換言之，他們一路根本沒遇到特別有效的抵抗。韋皇后安排的那麼多府兵都哪裡去了？倒戈了。按照《資治通鑑》的記載，這些府兵「聞噪聲，皆被甲應之」，直接在陣前起義了。為什麼府兵會陣前倒戈呀？這就叫天意民心。李唐王朝自從高宗後期就陷入動蕩之中，現在，人心思定，對韋皇后那一套不感興趣了！這樣一來，政變的第三個考驗也順利通過。接下來的事情就好辦了，聽到兩軍勝利會師的歡呼聲，李隆基也帶人殺進宮來。三路人馬匯合之後，更是勢如破竹，頃刻之間，無論是倉皇逃跑的韋皇后、對鏡畫眉的安樂公主，還是故作鎮定、首鼠兩端的上官婉兒，都灰飛煙滅。

眼看著宮裡的廝殺告一段落，李隆基又派崔日用帶領一隊人馬，出宮清理韋皇后的宗族和黨羽。崔日用本來是韋皇后這邊的人，平時也沒少跟這些人喝酒吃飯，可是政治上的敵人和朋友轉化得就這麼迅速，昔日崔家的座上客，轉眼之間都成了崔日用的刀下鬼。到六月二十一日清晨，韋皇后的黨羽也被一網打盡，政變勝利結束。這個勝利經過了那麼多波折，真是來之不易。論功行賞，一夜之間，劉幽求寫了一百多道詔書，寫得手都軟了。於是，就出現了我們開頭說的那一幕，一百多新官穿著大紅大紫的官服，走上街頭，彈冠相慶！對於這次政變，學者認為，它雖然本質上是統治階級內部的鬥爭，但跟以往的一些內爭不同，它在唐朝歷史上具有重要的政治意義。這是李隆基「撥亂反正」的第一步，沒有這次政變，也就沒有後來的「開元盛世」。那麼，李隆基為什麼能夠在如此不利的情況下取得政變的勝利？

一個很重要的原因是史書中提到的用人方略。具體說來，就是《新唐書》總結的「劉幽求之謀，崔日用之智，鍾紹京之果」。李隆基雖然年輕，但是在用人方面已經頗有心得。鍾紹京用他的地理位置，劉幽求用他的發達頭腦，崔日用用他的隨機應變，甚至還有葛福順用的武力、普潤和尚用他的宗教號召力、王毛仲用他的溝通能力。這些人都是人才，能夠讓各種人才為我所用的，就是帥才，是王者之才。但是，只講用人還不足以解釋他勝利的原因。我覺得，李隆基取勝，至少還有三方面的因素：勇氣、運氣和人氣。

韋皇后倒行逆施

什麼是勇氣？對於李隆基而言，勇氣首先意味著敢於背水一戰。李隆基是貴公子出身，在此之前從未打過仗。但是，在李唐王朝大廈將傾的時刻，他敢於挺身而出，以弱鬥強，本身就是一種難得的政治勇氣，正是這種勇氣成為整個政變成功的基礎。

中國古代講天命。天命在一定程度上就是好運氣。李隆基的運氣好不好呢？太好了。政變中他經歷了三次大考驗，每次考驗都意味著一次巨大的風險。試想，如果鍾紹京堅決不開門會怎麼樣呢？如果葛福順沒能把韋皇后派去的主帥殺死會怎麼樣呢？如果萬騎殺進宮後，遇到府兵的誓死抵抗又會怎麼樣呢？可以說，任何一步出差錯，都可能功虧一簣。可是，事實就是在任何可能出差錯的地方都沒出差錯，這就是運氣。

再看人氣。中國傳統儒家經典《尚書》中有這樣一句話：「天視自我民視，天聽自我民聽。」李隆基為什麼有這麼好的運氣呢？看起來是老天幫忙，其實真正的原因還在於李隆基以及李唐宗室此前積累的人氣。試想，如果李隆基不是在半年前和鍾紹京交上了朋友，鍾紹京怎麼會臨時決定支持他呢？如果李隆基平日沒有和禁軍交往，將士們又怎麼會為他賣命呢？更重要的是，如果不是韋皇后倒行逆施引起天下人不滿，大家普遍同情李唐宗室，又怎麼會有府兵的臨陣倒戈呢？這樣看來，李隆基之所以能夠取勝，關鍵在於他的軟實力。在歷史的選擇面前，軟實力並不軟，相反，依靠軟實力取勝的李隆基剛一出手，就是一記重拳。這只重拳打垮了韋皇后，也打掉了懸在李唐宗室頭上的利劍。

誅殺韋皇后是唐代歷史上的一件大事。就是在這場關乎唐朝前途命運的鬥爭中，李隆基「識度弘遠，英武果斷」的政治家素質得到充分的展現。那麼，政治成熟而又新立大功的李隆基會有怎樣的未來呢？（待續）