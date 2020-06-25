無色覺醒》 賴岳謙：考監院功能已消失？民進黨應堅持廢除！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第660集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「考監院功能已消失？民進黨應堅持廢除！」

民進黨在野時期，對考試、監察院的存廢問題立場鮮明。他們認為兩院的功能已經消失，監督政府的職能已在司法院體現；考試院聘用公務員的權力也應該改為與民間企業相同，以勞基法的基準。而最近民進黨執政後，卻因監察正副院長與監察委員的提名問題爭議，再度把廢除議題帶進大眾視野。

蔡英文年初時以中華民國有史以來最高票，817萬票的成績連任總統。即使如此，蔡總統卻沒有完成支持者對她的期待，違背了民進黨的初衷，不僅沒有廢除監察院，甚至早在二月就由前副總統陳建仁擔任審薦小組召集人，運作監察委員與正副院長的提名作業。

各界質疑蔡英文修憲廢除監察、考試院的議題，已不是第一次。早在2016年蔡英文首次擔任總統時，許多期盼改革的支持者，就對此提出疑問，而當時的蔡總統卻以修憲門檻過高、立院席次不夠等，擱置迴避修憲議題。

依據中華民國的憲法，修憲過程確實複雜、程序冗長，除了需要1/4立委提議、3/4出席且出席委員要有3/4決意，通過後還須公告半年，最後須經過超過960萬的中華民國選公民投票複決後，才可通過。

完成修憲並不容易，但蔡總統只需放棄提名，空置監委與院長的職位，也可達到相同的效果，替國家節省千萬公帑，只可惜蔡總統提出的名單仍就高達29人。最終有兩名婉拒提名，其餘27人將交送立法院同意。

這次的提名爭議，意外引起軒然大波，並招引許多黨內人士的批評，蔡總統想必也是始料未及，外界不免解讀為民進黨內的鬥爭再度浮上台面。監察院在現行的政體運行下，並沒能發揮多大的用處，但貴為一國之君、一黨之首的領導人卻不能順利通過提案，不免讓外界聯想到「跛腳總統」得問題，未來蔡總統該如何帶領國家，仍要從長計議、重新布局。