從兩岸開放交流以來，我一直不覺得這對我的生活有什麼巨大的影響，直到我因為參加國營事業考試，英文試題中有一題是考花木蘭，加上我因為沒考上，看書看到一位醫生說，助人可以讓自己走出陰霾，便想織出有針灸效果的一百朵「能量花」當生日禮物給表弟。

但因在縫製過程中，實在是太孤單（試過念佛號的方式，但還是不行），便想起在網路上搜尋到的大陸劇《花木蘭傳奇》第十九集中，女主角花木蘭完成刺繡和親圖的慶祝畫面（花木蘭一邊刺繡一邊跳舞，加上眾人的圍觀喝采），甚能給我一種榮譽感，所以我就在縫「能量花」到一半時，打開kubo99，開始看此精彩片段，作為一種陪伴，然後順利地完成我的能量花編織。

辛夷花禁令的啟迪

起先我並沒有觀看此劇的打算，但花木蘭孝親忠義與認真工作的精神，讓我開始一點一滴地看下去。劇中皇后出軌，使用「辛夷花」作為和情人傳情的工具，皇帝發現後，便下令只要百姓栽種辛夷花，便格殺勿論，此不合理的「辛夷花禁令」實行已久，卻因敵國柔然要求「和親圖」上必須有辛夷花，而不得不解除，讓我想到父親對我與兄共有的房屋，因我入住，要求我要繳房租給兄，此種讓人心懷不平的不合理要求，未來有改變的可能性，我因而消了許多氣。

此劇有四十八集，我是從中間木蘭代父從軍上戰場的片段開始看。木蘭雖是個繡藝天下第一的繡女，但初上戰場，卻因不會武功與缺乏訓練，而處處落後，身邊的人也不看好她，甚至勸她回家。所幸，憑著同鄉柱子的幫助，與她堅毅的精神，她克服了種種困難與歧視，甚至將繡女獨特的「飛針」技藝，轉為箭無虛發的神射手技能，因而進入精英鐵血隊。

這種種劇情，都教我熱血沸騰，這對一個落榜的考生來說，有很大的鼓舞作用，難怪新聞上說，此劇一播出，便成為最佳勵志的人氣王，果然名不虛傳！然後，她憑著夜視的特殊能力與聰明才智，加上謝棄臣將軍對她的信任，識破了柔然常勝大將軍多倫布下的陷阱，成功地幫助隊伍以少勝多，大敗柔然。因她在戰役中功不可沒，而被升上幢主，開始了她平步青雲的軍旅生涯。

落榜考生受到鼓舞

本劇最吸引我的，且與一般側重愛情的偶像劇最大的不同處在於：木蘭代父從軍，孝順、忠義、勇敢、堅毅，以天下和平為重的大愛精神貫穿全劇，並轉化了原本只想跟她雙宿雙飛、遠離戰爭的柔然王子多倫。她不受女性性別的限制，在全是男性的軍中，充分地發揮自己的聰明才智，加上不怕困難與死亡的勇敢精神，讓她由一個很遜的新兵，一步一步地成為幢主、隊長，到英明神武的大將軍，實在令我佩服。

她當大將軍時，多倫鼓勵她：「想要成功，就要先接受失敗，因為失敗是成功的一部分。」她因此決定在對柔然打第一仗時撤兵，以退為進的劇情，也讓我覺得對我考試失敗的情況好受用呢！想到自己在考試上雖遇到挫折，但也應該效法木蘭不畏艱難的精神，繼續努力，直到考上為止才是。所以，觀看本劇，對於像我這樣一個落榜的考生來說，具有很大的精神鼓舞作用。

另外，本劇的戰爭場面都是在大陸的內蒙古草原拍攝，那數以千計的戰馬與軍隊，加上浩瀚的內蒙古草原場景，場面之壯觀，都足以令我這個住在小小台北市的觀眾嘆為觀止，頓覺自己的眼界與胸襟，都被這壯觀富麗的內蒙古草原與大陣仗的軍隊，大大地打開與提升！

本劇編劇的時間長達五年，內容與對白皆十分精緻創新，不但在網路上引起熱烈討論，也引起大陸電視劇學會的注意，並因此召開了討論此劇的學術研討會。依我從小觀看台灣電視劇的經驗，還未見過學術界因一熱播電視劇，而召開研討會的例子，但大陸的學術界卻如此做，還真是讓我開了眼界！

看完本劇，我還注意到其他版本的花木蘭劇集，像是迪士尼版本的卡通花木蘭，凌波主演的花木蘭（1964），趙薇主演的花木蘭（2009），楊麗菁主演的花木蘭（1999）等等，都各有特色。但此侯夢瑤主演的版本，不論在製作成本、場面壯觀、內容創新富傳奇性、與偶像劇風格強烈等特色上，都與前述版本的花木蘭劇集大為不同。

本劇的女主角侯夢瑤，雖是第一次拍電視劇，但劇中許多高難度的武打動作，都親自上陣，她也因此而得到大陸金鷹獎的最佳新人獎！她在領獎時，還謙虛地謝謝花木蘭。細看侯孟瑤的成長過程，有十年的堅實舞蹈訓練，本想成為舞蹈老師的她，卻在媽媽的指引下，踏上演藝之路。

拍攝此劇，讓她吃足苦頭，從開拍前的負重訓練，到開拍後的披星戴月、每天只睡四五個小時，並因將軍戲服重達十七公斤，都讓她的身心負荷達到極限。曾經，因為拍戲拍得太累，她向媽媽哭訴想要放棄，但媽媽親臨拍片現場鼓勵她，說可以帶她回家，卻反而讓她又有了堅持拍攝下去的勇氣，充分地發揮了她的潛能。有兩篇小論文，專門在描寫她的成長與奮鬥的故事。

我從未看過有學術論文在描寫當代的電視劇演員的，但侯夢瑤卻讓這奇蹟出現了！我喜歡、也欽佩她，所以聽到她因長年練舞而渾身是傷，我還特地上她的微博，推薦日本醫生發明的、專治疼痛的能量花給她，只希望能幫助到她緩解傷處！我從未寫信給影視明星過，但侯夢瑤在此劇中認真精彩的演出，讓我做出了此舉。我只能說，這齣大陸劇，真的很厲害，徹底地點燃了我對花木蘭故事的熱情，也鼓勵了我因考試失敗而受挫的靈魂，真的要大大地感謝此劇的用心監製與拍攝！

大陸劇帶給我正能量

觀看大陸劇，對我而言，不只是追劇，而是在觀看的過程中，讓我對現實生活中有所不滿的地方，得到紓解與平衡的出口，找到可能的解決之道，並鼓舞自己因考試而受挫的靈魂，有了學習的成功榜樣！所以，大陸劇對我產生了正面的心理影響，讓我的人生過得比較好與開心，也因此了解更多人性，擴大了我的視野與見聞。真的謝謝這齣大陸劇的編製與演員們，感謝！（子榕／台北市）