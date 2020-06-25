美國向來是政治與經濟菁英「說話算數」的資本主義國家，在「西方／受教育／工業／富有／的民主國家」（Western, educated, and from industrialized, rich , and democratic countries, WEIRD）裡面，也是信奉上帝最為虔誠的國家，殆無疑義。但究竟是「經濟影響政治」，或是「政治影響經濟」？則一直未有定論；而這對於現在忙於連任，焦頭爛額的美國總統川普來說，答案恐怕是：如人飲水，冷暖自知。

今年是美國的選舉年，但是川普的六月天，內憂外患，腹背受敵。6月20日，選在南方的奧克拉荷馬州，重新啟動他的選舉造勢，但結果卻遠不如預期，未來如果不能再出奇招，將會喪失於險中求得慘勝的最後機會。

川普目前最重要的目標莫過於11月的總統大選要連任，迄今分為三個階段。其一，在今年3月中旬之前，無視於歐洲的疫情快速蔓延，民主黨黨內初選競爭激烈，而川普本人，則是勤跑競選行程。其二，進入3月底的抗疫階段，紐約州情況危急，各州各大城市拉警報，從而展開聯邦政府和州政府、共和黨與民主黨疫情防制的「另類競選」，隨著全美染病後的死亡人數在5月底破10萬人，川普接下來對疫情，近乎靜默不語。其三，為了全國人民的失業與生活，城市解封，步調不一，民主黨籍州長和聯邦政府攻防激烈，另一波的政黨競爭於焉拉開序幕。雖然川普與參眾議院不分黨派，提出種種史無前例的紓困方案，卻在6月初遇上因為警察執法過當致死，進而爆發全國性示威抗議的運動：「黑人的命也是命」（black lives matter），至6月中下旬仍延燒不止。

簡言之，川普對於前述三個階段的因應對策，基調有兩個：轉移焦點，問責他人；攻擊，就是最好的防守。在重啟的選舉造勢大會上，將疫情「甩鍋中國」，再次說出「功夫流感」（Kung Flu），攻守兼備，國內國外兼修。大家最熟悉的川普，又回來了。

在第一個階段，以「美國永遠不會成為社會主義國家」，攻擊桑德斯和華倫兩位參議員，而且一直以「打瞌睡的喬」（Spleepy Joe），譏諷民主黨總統被提名人拜登。在第二個階段，將COVID-19的疫情「甩鍋中國」，質疑為什麼沒有中國各省市全部爆發開來，但卻在美國全境擴散。

而進入第三個階段，面對美國兩百年來的黑白種族衝突，則先是在6月1日步行穿越拉法葉公園到白宮對街，前往聖公會的教堂並拿著聖經，讓全世界的媒體拍攝影片，訴求的對象是「白人／安格魯撒克遜／基督新教」（White Anglo-Saxon Protestants, WASPs），以及虔誠的、跨越種族藩籬的基督教福音派選民。再與第一夫人於隔天，到已故的天主教教宗、已經「封聖」的若望保祿二世之巨大銅像前，獻花致敬，訴求的對象是人口比非洲裔還要多、信奉天主教的拉丁裔選民。

第三個階段最重要的就是強調「法律與秩序」（Law and Order）的策略，似乎想要複製1960年代，民主黨詹森總統推動兩項（黑人）民權法案之後，共和黨人懼怕南方各州將成為民主黨的囊中之物，共和黨前輩、當過眾議員和參議員、乃至於副總統與總統的尼克森，當年的選舉和執政的戰略方針。但是，半個世紀前，尼克森時代堅決執行廢除種族隔離政策，特別是公立學校內的非洲裔學生之就學權益；可如今，美國校園內早就沒有種族隔離的問題，但卻存在非洲裔學生因為學業成績或家庭薪資，進不去頂尖好學校的深層社會現象。而這種現象對於選舉在即的川普來說，就算有心，也無力在四個月就做出政策績效。

換言之，美國最近幾年每每都是史上新低的失業率，已經因為封城、經濟停擺而完全破功，這對於爭取少數族裔高達35％的選票，至為不利。而可以加強補救的，除了先前和目前進行中的各種紓困措施之外，就是激發四年前支持者的熱情，塑造自己也是虔誠教徒的形象，吸引、並喚回基督教（特別是福音派）和天主教徒的支持。對於目前延燒全美各大城市的暴力事件，置之不理，反而啟動在南方各州一系列的競選造勢，有兩方面的意義：固守南方各州的共和黨基本盤，以及讓城市裡面支持民主黨的中產階級，省思此次黑人民權運動風潮，演變成街頭動盪不安，甚至到處潑雕像油漆、砍雕像人頭的行為，是不是已經跨越民主的底線。

川普的六月天，面對經濟的頹勢，如果真的能在四個多月內，完成逆轉勝的不可能任務，則未來的美國，會以更難以捉摸的政治面貌，呈現在世人的眼前。族群衝突的惡性循環，兩黨在都市與鄉村、一旦形成楚河漢界般的裂解，將使得「民有、民治、民享」成為空中樓閣，而所謂的「選賢與能」，也可能變成政治學教科書裡面，最讓人無法理解的詞彙之一！