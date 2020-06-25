2011年日本東北大地震引發海嘯，海嘯沖毀了日本東京電力福島核能一廠的安全設備，導致核能電廠反應器爐心熔損，造成放射性物質外釋，日本政府必須疏散民眾以減少民眾健康風險，電廠周遭部分地區也被認為在一段期間內不適合居住。雖然從科學的角度來看，電廠事故輻射物質外釋所導致的輻射劑量，不足以造成健康顧慮，但民眾對輻射健康效應的誤解與恐懼，在心理層面產生了巨大的陰影。而電廠事故帶來的經濟損失，對日本的災後復原的財務負擔更是雪上加霜。

日本東北大地震震央附近與海嘯衝擊地區共有4座核能電廠，14 座機組。福島一廠並不是離震央最近的，海嘯也不是最高的，但除福島一廠的4部機組外，其他三座電廠都安然無事。很多機構的事故檢討報告都顯示，福島核能一廠事故雖然確實是地震所引起的，但並非無法避免，追根究柢一句話，日本東京電力與福島核能一廠的「安全文化」出了問題。

核電廠的安全仰賴的是周密的硬體設施、完善的運轉規範、紮實的營運管理，嚴謹的法規制度。但核電的安全還是靠人做出來的，所以核電廠安全的基石是核電從業人員（電力公司，法規管制單位）的「核安文化」，落實安全文化有許多具體的措施與要求，例如：工具箱會議、程序書的遵從、指認呼喚、肇因分析、不放棄任何可以檢討錯誤的機會等。但「核安文化」的精髓是對工作者心態的要求，例如：必須戒慎恐懼的做好每一件工作、要為最壞的狀況預做準備、不能因官大學問大而不問對錯、不能不問青紅皂白的「揣摩上意」、不能因畏懼懲罰而藏匿錯誤等。但最基本最基本的只有一句話要深植人心，就是「安全第一、安全至上」。

1990年代中期，台電公司開始推動「核安文化」，那時候筆者在台電公司擔任核能安全委員會委員，看到當時的林英副總經理，三令五申向所有的同仁強調「核安文化」的重要，要求所有的中高級主管必須念茲在茲、以身作則的推動，強調安全第一不僅是口號，更要反映在日常作為中。那時候，台電核電廠任何的誤失，不論大小輕重，都在核安會追根究底的討論，如果有牽涉到不符合「核安文化」的情事，由主管開始嚴懲，而廠長會是吃最大排頭的人。

那時候的認知是，「核安文化」是一個工作的氛圍，建立與落實「核安文化」是廠長的責任，做不到，就換人做。公司外的核安委員有任何質疑或做出任何建議，只要言之成理或事出有因，從未聽過說要「請示公司高層」後，才回覆的。林副總與後續接替的副總都秉持同樣的概念，經年累月劍及履及的推動下，台電核能部門的應運績效逐年改善，有今日之傲人的成績。目前台電公司核能部門的高階主管，都經歷過那個歷程，應該都非常了解「核安文化」的真諦與重要性，也應該曉得文化養成的困難。相信一定認同，領導人的態度決定幕僚做事的方法，領導者的一言一行都反映著他的心態，幕僚不是僅在聽領導者說什麼，更多的時候是在看領導者怎麼作與如何決策。

大家都同意，沒有安全，就沒有核電！執政黨不認同核能發電的重要性與必要性，台電核能部門同仁工作上的成就與奉獻不但無法獲得認同，恐怕連關愛的眼神也是一種奢望，部分同仁是否有可能「揣摩上意」做出不利核電廠安全的決策或指示，經年累月才建構的羅馬城，可以在一朝一夕間被摧毀，讓人憂心。經濟部與台電的高層們，至少向社會，尤其是台電核能部門的從業人員，作個宣示吧！請告訴大家所謂「上意」應該是指「核能電廠任何營運決策都以專業與安全為第一考量」！

（作者為清華大學原子科學院院長）