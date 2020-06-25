釣魚台主權爭議再度浮上檯面，蔡英文總統宣示，要請所有力量護漁，這是正確的第一步，但釣魚台問題不僅只是漁權問題，更是主權問題，民進黨政府對大陸「國土主權寸步不讓」，對日本卻顯得遮遮掩掩，就讓人不解了。甚至駐日代表謝長廷不僅不指責日方片面改變釣魚台現狀，反而炮口對內，推託國民黨1971年也沒有抗議美國移轉釣魚台行政管轄權給日本，並引用日本說法，歸咎大陸公務船長期在周遭海域活動、騷擾漁民，才不得不更名表明立場，等於間接承認日方管轄權。

「遇日則軟」的民進黨政府只是說些場面話，無意反制，反而宜蘭縣議會硬了起來，通過議案將釣魚台更名為「頭城釣魚台」，並成立保釣辦公室，以避免在國際法上被認定默認日本的主權行為，並規畫7月7日出海赴釣魚台護主權。

民進黨政府蒼白無力，一遇到日本「大哥哥」膝蓋就不自覺軟下來，不但引起批評，更遭到民意反彈。根據國家政策研究基金會最新民調，將近7成民眾認為政府應該以強硬態度回應日本；約5成民眾同意，在釣魚台改名議題上，民進黨政府維護主權只是嘴巴說說，不會有具體行動，顯然多數民眾認為民進黨政府太軟弱。

國民黨抓住民意趨勢，緊追釣魚台議題不放，不斷批評民進黨政府太弱，不過，也未看到國民黨拿出保護釣魚台主權與漁民捕魚權的具體方法，連宣示性的護主權行動都扭扭捏捏、朝令夕改，看不出決心與行動力。

不過，這一切都不再重要，畢竟只是台灣內部的口水之爭。釣魚台更名事件，根源是大陸海警船不斷宣示主權，日本做出回應，本質上是太平洋第一島鏈戰略競爭格局下的中日摩擦問題，台灣並沒有角色，日本絲毫沒有與我方溝通的意思，大陸才是日本的交涉「對手」，在釣魚台問題上台灣已被邊緣化。

對比幾年之前，馬政府在兩岸關係穩定時，透過外交策略，讓日本願意坐下來與我方商談，終於締定《台日漁業協議》解決長期的漁業紛爭。如今民進黨政府不斷宣稱台日友好，卻落得日本不理會的結果。國際關係就是這麼現實，表面稱兄道弟的不會理你，若即若離或是劍拔弩張的，反而更有協商和妥協的空間。

1970年代保釣運動主角是台灣，大陸只能隔山觀虎鬥。但自從2012年日本收購釣魚台地上權，大陸開始派出海警船巡邏，台灣護漁也非常積極。在這次的爭議之中，我方不但沒有角色，還自我閹割放棄話語權，拱手為中日交涉開路，未來台灣連吵都沒得糖吃。

民進黨政府對日退讓，是不願得罪日方，並能穩定與美方關係，以延續「抗中保台」策略。然而，保台不意味要抗中，更不能為抗中而犧牲領土主權。南韓同樣面對中共崛起，同樣必須親美，同樣與日本有主權爭議，但在獨島議題上不曾退讓，不僅守護國家尊嚴與領土主權，也未傷及其戰略安全。民進黨政府若真的不敢面對日本，不如雇請南韓海警幫忙看守釣魚台，再不然可以把釣魚台主權讓渡給福建或浙江省，讓大陸保護主權、台灣享受漁權。

台灣不只在釣魚台、中日台三邊關係上已失去角色，在美中台三角關係中，由於兩岸關係斷鏈，等於把兩岸議題交由中美關係決定，台灣只能被動依附美國，不能排除美國犧牲台灣利益成就美國利益的可能。當然，當前中美關係緊張、台美關係「空前最好」，可能還不需要太擔心台灣「被交易」，但一旦中美關係峰迴路轉，台灣利益不是不可能如砧板上的豬肉，任人切割，台灣要有遠見。

釣魚台離一般百姓或許有些遙遠，主權問題固然重要，但生活更重要，大抵只有漁民真正關心釣魚台問題。然而戰略選擇問題，事關和與戰、福與禍，卻距離人民很近。台灣是民主社會，民眾若體認到我國戰略價值因民進黨政府的錯誤選擇而不斷萎縮，就應該勇敢說出來，或向民意代表施壓，督促政府改變。

釣魚台議題，未來日方只會與大陸磋商；兩岸關係，美方也會跳過台灣，直接和大陸博弈，並要求台灣擴軍、買武器，「展現自我防衛的決心」。失去角色的台灣，能走多遠？答案簡單而痛苦。