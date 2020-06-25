第五屆監察委員將於7月31日屆至，總統府於日前提出準監察委員名單，卻引發社會議論，也有準副院長與準監委，即前台東縣長黃健庭與前水利署長陳伸賢，因不願自我人格再受凌虐，致婉拒提名。而即便不論此次提名是否為酬庸或有其他政治目的，卻與執政黨過往廢除監察院的主張，有相當大的落差。或許，稍可緩和矛盾者，是於去年底通過的《監察院國家人權委員會組織法》，即第六屆的監委中，將有7位所謂人權委員，專司人權保障事務。只是如此的轉型，真能使監察院脫胎換骨嗎？

由於監察委員乃是依法對公務員與公機關行使彈劾、糾舉之權，對其清廉公正的要求與標準，自比一般公務員來得高。只是如此重要的人事同意案，執政者卻選在立法院臨時會前提出名單，故無論此等人選有多麼優秀，或者多麼有爭議性，立法院都無從審慎評估與檢視，就僅能照單全收，致有使國會淪為橡皮圖章之危險。尤其此次全新的人權委員，如果認為是未來，實現人權保障與社會正義的基石，這樣的提名作業與過程，實令人無法恭維。

根據《國家人權委員會組織法》第3條，監察院的國家人權委員會，除有7位人權監委外，監察院長則為當然的主任委員，並由其指派2位非人權監委加入，總數為10人。至於其職權，於此法第2條，雖洋洋灑灑列了9款事項，但絕大部分的內容，都是對人權政策、法規教育等等，由人權委員會來評估成效與建議，致與已經在今年5月19日停止運作的總統府人權諮詢委員會，無太大的實質差異。

惟依該組織法第2條第1款，國家人權委員會可以對酷刑、人權侵害或任何形式的歧視進行調查，並依法處理與救濟，這似乎是國家人權委員會可以擺脫諮詢角色的重要職權。

而以監察院這幾年恐是最有成效的冤罪救援，未來必由人權委員會接手。故此類案件若經委員會調查結果，認為確定的有罪判決，因違反證據裁判、罪疑惟輕等刑事司法原則，致有重大瑕疵，但在無任何法律授權由人權委員會可直接向法院聲請再審下，其就只能針對司法者來進行彈劾。只是在確定判決未被推翻下，就對司法者進行調查，勢必加劇監察權與司法權的緊張關係。

即便撇開此問題不談，若人權委員會真要彈劾法官，但在《監察法》並無其可獨自行使彈劾的規定下，還是得回到須有2位監委提案，且有另外9位監委同意的通過門檻，這就與過往監察院對人權保障與彈劾權行使的程序，無任何差別。也因此，監察院國家人權委員會名稱或許夠響亮，但到底是花瓶，抑或能發揮人權保障的實效，就有待時間的檢驗了。

（作者為真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任）