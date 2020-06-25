據英國《經濟學人》報導的數據，2017台灣出口美國370億美元，從美國進口300億美元，約有70億美元順差。台灣出口大陸890億美元，從大陸進口500 億美元，有390億美元順差。台灣有媒體近稱，目前台灣每年有100萬人在大陸工作生活，稱台灣內需消費市場較小，很多有錢的台灣人都去了大陸發展。其實這很自然，雖然兩岸的經濟都受到新冠狀疫情的負面影響，這並非台灣經濟差，而是大陸經濟越來越好，大陸已有8、9個省或城市的GDP都超過台灣GDP了。

大陸與台灣對抗疫情，各有科學果斷的執行治療與防範，和恢復工商各業的方案，都被公認是世界上做得最好的。令人印象深刻的還有台灣鄉村，除了其熱鬧地區與其他城鎮的沒什麼不同之外，鄉村道路及附近農家環境，比許多日本、韓國的鄉村還要整潔，而大陸偏遠地區還有些農村環境，似仍有待改進。

2020年6月《華爾街日報》報導前主管國家安全的美總統顧問波頓在其《事發之室：白宮回憶錄》爆料稱，美國總統川普用「筆尖」和「辦公桌 比喻台灣和大陸，說「格外不喜歡」 台灣，意譯即就美國而言，台灣比起大陸是微不足道。這或有其形勢比人強的冷酷一面，但從《白宮回憶錄》事件的白宮橢圓辦公室桌上，看見了兩個不公正。

第一個是美國針對台灣的不公正，美國是台灣第二大貿易夥伴，每年好歹與台灣有近700億美元的貿易，且台灣還有配合美國的戰略角色，而美國根本不敢公開支持台灣獨立，怎麼竟會用 「筆尖」形容、看不起台灣。

第二個是台灣針對大陸的不公正，大陸是台灣第一大貿易夥伴 ，每年台灣與大陸的貿易約1400億美元，台灣享有近400億美元順差，除了大陸，世上還有哪個會給台灣這麼多的順差？可是台灣對待美國和大陸的態度卻是有天壤之別，令人不解。

美國認為台灣微不足道，台灣外長也曾經說過「新加坡是鼻屎大的地方」，40年前，大陸與台灣的外貿大致相當（各約200多億美元），台灣GDP約為大陸的2、3成，兩岸幾乎可謂勢均力敵。而40年後的今天，近期大陸要統一台灣並不現實，台灣要獨立也不可能。儘管現在兩岸關係低迷，大陸的外貿已是台灣的10來倍，台灣GDP不到大陸GDP的3%，從相對的國際力量形勢看，這回該是大陸看不起台灣才對。

可是大陸卻非這般勢利眼地看台灣，近年來台灣從大陸享受巨額貿易順差，以及最近的「惠及台企台胞31條」等，想都是雪中送炭，要以同胞愛來打動台灣同胞。台灣和大陸都應珍惜這份福報，否則倒讓人覺得是「人在福中不知福」了。

（作者為太空工程師）