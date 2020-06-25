當我看到蔡英文提名黃健庭為監察院副院長的新聞時，心裡一陣酸澀。他接受提名，無疑地給已經在總統大選、罷韓二役中元氣大傷的國民黨再一記重槌，彷彿向同志們宣告跳船時刻到來。我心中也因此動搖著，是我們選錯了，只能守著被老人霸占而越形困頓的國民黨；還是他錯了，沒能看到中美戰局前提下國民黨的機會，而放棄堅持？

黃健庭認為監察院是超越黨派、獨立運作的機關，所以才願意以多年歷練報效國家。此認知是憲政學理上的，但提名人選中，包括陳菊，曾任民進黨立委、官員或與其關係匪淺者就有24位，占8成9比例，就可知實務運作上，必定黨派色彩極濃。其次，監察院是合議制，就算黃個人可以獨立行使調查權，但投票時，區區一票又如何抵擋幾近全綠的監察院？反而這獨排眾議的一票，更可成就監察院獨立運作的美名，這應是提名黃的最大效用了。

黃健庭最終放棄提名了，讓我看到歷史輪迴的弔詭。在馬英九初任總統時，亦提名沈富雄擔任同樣職位。兩位跨黨派的候選人同樣地被雙方政黨砲轟；更有趣的是，兩任總統皆保持緘默，或者隱性的切割，沒有利用總統威望捍衛，而讓候選人獨自面對。

我好奇的是，為什麼看到馬英九挫敗後，小英仍做同樣的反應？難道沒從歷史學到教訓嗎？馬當年或許尚有全民總統念頭，小英則不應該不知道權位分配是權力運作的基本邏輯。我以為，小英內心深處根本看不起權力分贓的同志，故屢屢以學者、事務官掌權，甚至偏好反對黨中高風亮節之士，以突顯她用人唯才的心態。然小英忘記民進黨才是她政權的根柱，不分享權力是行不通的，阿扁即深得此中道理。阿扁當年已失去社會正當性，但靠著金援、權位分配維繫其政權。

小英忽略了民進黨人對權力的飢渴，行政院職位已被蘇貞昌及蔡英文壟斷，27席監委當然令人覬覦。尤其副院長給了外人，等於拋棄同志，是可忍孰不可忍？而民進黨鬥爭手段向來心狠手殘，不把對手往死裡整不做數。小英逼得派系不顧總統顏面，直接幹架，豈非無智？小英又因政治潔癖，迷戀於純淨光環，而吝於出手挺自己提名的候選人，從黃健庭事後的講法看，顯然背棄當初邀請的承諾，豈非無義？

從一個提名事件，即可看出小英的人格特質，也正告國民黨人不是你的菜不要吃，否則只有遍體鱗傷。黃健庭決定捨棄，總算保全自己的政治聲名，並化解對國民黨傷害於無形。而疫情過後的政府治理，小英千萬小心，要以馬英九為鑑。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）