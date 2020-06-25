國民黨內有關「九二共識」存廢的論戰鬧得沸沸揚揚，各自從自己的立場與理念提出看法，卻很少從現實的角度討論「九二共識」存廢對國家利益、兩岸關係、人民福祉，以及國民黨選戰的衝擊或影響。

針對「九二共識」存廢，將國民黨兩分法為抱殘守缺的「保守派」與前衛進步的「改革派」，本身就不是非常科學的分類。事實上，絕大多數國民黨支持者關切與考量的，是何者最能幫助國民黨在未來選戰成為「有贏的機會的政黨」，並最符合國家利益與兩岸人民利益。

如果「承認九二共識貢獻，卻讓九二共識在未來失能」的主張能幫助國民黨勝選，相信一定會獲得絕大多數支持者與中間選民的認同。然而，尊重九二共識但卻讓九二共識名存實亡的主張，恐怕很難說服大家相信國民黨揚棄九二共識就能重返執政。

更何況，兩岸論述小組提出「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮」4大支柱，都是老生常談，既無法吸睛，也無法激起選民熱情。仔細一看，這32個字還有點像是脫胎於蔡英文總統「對等、和平、民主、對話」的8字口號，恐怕無助於國民黨的勝選。

再從更現實的角度來看，揚棄九二共識加上前述拾人牙穗的論述，恐怕很難助幫國民黨在台商之間募款。一方面，許多台商認為，國民黨讓九二共識成為過去式，會影響他們企業在大陸的營運。另一方面，他們會相信國民黨已經拋棄他們，不願再提供政治獻金。

稍早，國安局長邱國正曾在立法員備詢時研判，中國大陸可能會因新冠病毒疫情遭到各國究責、索賠而尋找「出氣口」，中止與我方的兩岸「經濟合作架構協議」（ECFA）。雖然北京一再表示不會輕易中止ECFA，但大陸學界的看法卻是，不輕易中止，不表示永遠不會。當國、民兩黨都拒斥九二共識，也可能促使大陸出此下策。

論述小組部分成員可能認為，果真如此反而更好，因為這將有助於兩岸之間的「脫鉤」，反而有利國民黨的選情。這種看法，除了展現比不敢碰觸ECFA議題的民進黨更為「神勇」之外，可說完全不顧國家利益與台灣2300萬人民的福祉。

「求同存異，擱置爭議」是當初兩岸同意將「九二共識」作為兩岸對話基礎的精神支柱。然而，大陸近年不顧台灣人民反對提出「一國兩制的台灣方案」，甚至連九二共識的下一句都不接受，當然引起台灣人民的反感與反彈。正如江啟臣所言，「沒有各表，就沒有九二共識」，因為只有大陸接受「一中各表」才能彰顯北京對中華民國起碼的尊重，也能讓那些主張將「九二共識」視為「歷史事實」的人士「雖不滿意但可勉強接受」。否則，國共兩黨分道揚鑣，兩岸關係漸行漸遠，終非兩岸人民之福。

（作者為淡江大學外交與國關學系榮譽教授）