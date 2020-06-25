全台用電量近日屢創同期歷史新高，24日尖峰用電更首度超過3700萬瓩，再創今年新高，逼得台電公司當日晚間決定讓台中火力電廠2號機點火，並於29日上線供電。事實上，台電先前早已預告今夏將重啟中火2、3機，卻也同時宣示今年供電無虞，燈號絕對可以一路「綠」到底。

弔詭的是，今年以來的供電備轉容量率每天都能維持10%以上，顯示供電是相當充裕的，台電此時甘逆眾多民意之鱗，急著點火中火2號機，顯然已不是單純為了維持備轉容量率，而是希望該機組能夠立即支援供電。

供電充裕又非得立即重啟中火機組，如此「特別」的邏輯，除了一般民眾覺得錯亂，台電內部恐怕也是有苦難言。所以，「綠燈」的真相到底是什麼？

檢視24日台電所屬電廠與民營電廠的所有機組，除了中火2、3號機停止運轉、大潭7號機停機檢修，其餘公、民營機組均已滿載投入發電，在可用機組盡皆滿載下，超過10%的備轉容量率到底從何而來？把中火兩部停轉機組計入，備轉容量率的貢獻度也不過3%，若再加計3座核電廠內緊急用輕油發電機貢獻的0.6%，尚餘的6.4%到底從何而來？難道來自太陽光電與風電？

今夏迄今，在所有火力發電機組及核二、三4部機組的全力投入下，維持了全台表面的供電充裕，然而看看台電近期重啟機組的動作頻頻，很難不令人懷疑供電狀況實則已相當嚴峻。短期內若有任一超過80萬瓩容量的大型機組跳機，單是重啟中火2號機絕對不夠；而一旦全台用電量持續創新高，相信3號機點火也勢在必行了，並且很快就會發生。

最糟的是，核二的1號機最快明年3月、慢則5月就要停止運轉，預期損失的2.8%備轉容量率並無任何替代方案可回補，屆時代表供電充裕的綠燈將立即變色。不過，在多部火力機組業已延役至2022年的協助下，明夏的供電只會吃緊；只要不發生大型機組跳機事故，將不致出現缺電。

值得留意的是，這種供電走鋼索的狀態不會在2025年停止，在核電機組全數除役後，就算再生能源供電量達標了，其不易調度的特性對於供電穩定性提升毫無助益。屆時，電力調度將無可避免地出現左支右絀的情形。

中火機組重啟的爭議不會在短期內停止，台中市政府必然有後續動作，而地方民眾最不解的是供電充裕為何要急著重啟機組。誠為上策，台電不應閃躲問題，更不可美化數據，供電若真吃緊，必須將事實全部呈現，專業的堅持絕對比為政治人物服務重要！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）