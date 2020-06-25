連續2個月來，民眾天天為本土個案零增加歡欣鼓舞，覺得台灣的防疫成績好到爆，防疫指揮官陳時中也成了全民英雄，但一位從台灣返日的日本女性被確診感染新冠肺炎，頓時打破了台灣的美好自我感覺。現在大家真的要好好問問陳時中，台灣真的安全嗎？

這位日本女學生是在2月時來台南遊學，上周返日入境時檢出新冠病毒陽性，這位女性並無症狀，目前在防疫旅館隔離中。疫情指揮中心立即進行疫調，初步了解該日籍女生都在南部活動，並匡列了123位接觸者，其中109人檢驗陰性。疫情指揮中心並表示，依據國際慣例，本個案不會放到國內本土個案中。

日本女學生很顯然是在台灣社區受到感染，陳時中也坦承，台灣社區感染的可能性一直沒有排除。但很奇怪的是，防疫理應盡量掌握疫情散播狀況，大規模普篩是最有效手段，但疫情指揮中心堅持只做與個案有關者的精準篩檢。

普篩才能證明社區安全

專家建議北中南選擇若干社區做幾千人的普篩，與對照組相比之後，可以更精準了解有無社區感染及其散播狀態。無論就經費、篩檢能力論，台灣都沒有問題，但疫情指揮中心堅決說不，以致於希臘等歐洲國家和日本開放外國人入境，自以為防疫全球第一的台灣卻不在名單之列。這除了開放入境必須互惠並進行雙邊磋商外，台灣提不出大規模普篩數據證明社區安全無虞，也是重要原因。

日本女學生在台灣染上新冠肺炎，絕對就是社區感染了。之前敦睦艦隊官兵爆發群聚，台師大學生染疫等等，其實也都是社區感染，只是似乎症狀輕且傳染力低，傳著傳著就斷鏈了，來無影去無蹤的，因此只被疫情中心定義為零星社區感染。但我們是靠著邊境封閉、民眾防疫、細密疫調及相當的運氣，換來確診及死亡數均低的佳績，實際上台灣社區到底安不安全，是沒有大規模普篩數據作佐證的。日本女生被日本的篩檢找出來，如果我們自己早點在社區抽樣多做普篩，是不是能更早就把她找出來，甚至多找到些像她一樣的無症狀患者，查到更多感染路徑，接著做完善的追蹤隔離，讓台灣社區更加安全？

現在政府要開放國際商務客入境，對活絡經貿來說確有必要，而政府對入境客採取的管理措施也能符合防疫需求。不過國際疫情此消彼長，東亞早已消減，北京的新疫情也被壓制，但全球整體來說並沒有趨緩，有些國家因為解封、群眾示威或元首輕忽，疫情仍在延燒，全球感染人數超過900萬，其中尤以美國、巴西、俄羅斯、印度為最，美國的死亡人數甚至來到12萬人。新冠疫情初始時，全球花了3個多月才累績到100萬例，但從800萬跳到900萬，卻只花了8天，這種太空梭式的飛升曲線，令人心驚，因為它意味著可能沒有什麼第二波，而是連綿不斷的第一波。

粉飾太平無助經濟復甦

台大公衛學院副院長陳秀熙根據模型預估，疫情至少將再延續半年以上；前疾管局局長蘇益仁的預測更悲觀，認為如以流感來預估，疫情可能拖上3年，2020年的經濟已經快泡湯了，若拖上3年，台灣豈不跌趴在地？疫情的延燒火力如此強大，千萬不能以為成功防堵了第一波後，台灣從此就安全無虞。因為，第一，台灣社區是否真的那麼安全，還有待檢驗，日本女學生即是一個反證；第二，時間一拉長，邊境管制一放鬆，台灣必然會出現新的案例。

任何國家都無法長期閉關還能維持經濟活力，何況台灣還極度依賴外貿。因此政府必須做好長期作戰的準備，不必硬要天天零確診，而是盡量壓低數字，做好個案追蹤，增加普篩以掌握社區感染動態，審慎依各國各地區疫情進行入境管理。

陳時中不但拒絕普篩，面對無社區感染被日本女學生戳破的事實，卻以日本女生不具傳染力、不列入本土病例方式粉飾太平，我們代表庶民問一聲：陳時中，你在怕什麼？