端午節過後，宣告盛夏來到，也開啟了台灣的用電高峰期。台電24日點火啟動台中火力發電廠2號機，並預計下周加入供電行列。這意味著中部地區的空汙問題又可能將升高了。因此台中市環保局依《空汙法》開罰，並勒令立即停工。

對此，台電當然據理力爭，認為之前環保署已依法撤銷台中市政府的相關裁罰，中火許可證效力已獲得恢復，因此2號機可以啟動。

老實說，在民進黨執政下，每到用電高峰期，台中市政府與台電之間的爭執，就必然會上演。台電為提供足夠的用電量，在沒有其他現成供電來源的情況下，也只能硬著頭皮讓中火的發電能量「發好發滿」；而面對中部地區民眾呼吸道相關疾病高罹患率的壓力，台中市政府別無選擇，只能一再對台電開罰。

這個問題的源頭來自民進黨政府所堅持執行的2025非核家園政策。現在距離2025年剩下不到5年的時間，政府必須確實評估，究竟有沒有辦法如期如質實現非核家園後，達到之前所承諾的「能源轉型」、「穩定供電」以及「電價不大漲」3大目標。

這是一個應該以科學實證分析來回答的問題，不能訴諸民粹；理想雖美、口號雖響亮，終究無法抵抗現實的考驗。

根據資料顯示，2019年的國內能源消費量雖較前一年略減了0.5%，但是從電力結構看來，再生能源發電量較政策規畫值低了15%。如果要達到2025年再生能源占比達到20%的目標，未來5年再生能源發電量的年均成長幅度，必須要由原訂的23%提升為26%。

能不能做到？民進黨政府心知肚明！難道是放任台電與台中市政府年年陷入這種無奈的對抗嗎？