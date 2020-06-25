大陸軍機近期不斷推進台灣西南空域，被外界指「繞台威嚇」，蔡總統對此回應「這是非常複雜的情勢，國安團隊會緊盯，確保國家安全」。事情的確很複雜，但原因不僅是對台，主要是對美。

與其說陸軍機「繞台」，不如說與美針鋒相對。本月9日蘇愷30前進西南空域，當天美國波音737改裝的C-40運輸機沿台灣北部南飛；12日運8駛進西南空域，中科院在東部試射天弓3，巧的是美軍P-8巡邏機、KC-135空中加油機在巴士海峽活動；16日起殲10、殲11連數日飛臨西南空域，美軍也在台灣南部空域、巴士海峽活動。

美總統川普上任後不斷強調航行自由權，一年前進南海次數比歐巴馬任期加總還多，美軍強化西太平洋海空行動有目共睹，前防長馬提斯說，美改變西太平洋戰略部署，印太司令部覆蓋全球6成土地，美軍力1/5強，因全面圍堵第一假想敵北京之故。

跟著美軍走，看來是大陸軍機首要目的。美軍不斷強化菲律賓、關島軍力，打破傳統部署，將4架B-1B轟炸機及地勤駐紮關島，與菲不斷軍演強化密度質量，進逼一、二島鏈的戰略要衝，北京不可能坐以待斃。大陸強化台西南海域臨近菲國及南海一帶行動，一方面阻美偵搜，另方面表明有足夠實力自由進出第一島鏈，自然也告訴美國不容你挑戰。

然除了對美外，測試國軍反應及作戰態勢的戰略意圖也相當明顯，一旦常態化後，也壓縮我海空防警戒區域。

戰略選擇很重要。習近平曾說，太平洋之大可容納中美兩大國，大陸已經做出選擇，川普政府對抗的選擇，可以持續多久？