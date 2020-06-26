無色覺醒》劉必榮：通過和平友好協商！解決中印邊境問題！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第661集播出，由主講人劉必榮教授為網友做客觀評論綜合分析：「通過和平友好協商！解決中印邊境問題！」

中印邊界緊張升高，衝突不斷，即便雙邊將領高層都想透過外交方式解決，無奈最終結果都無疾而終，邊境現況緊張越發激烈。雙邊衝突的問題始終繞不開邊界，現今區隔開兩國的並不是雙方認定的「邊界」，而是「實際控制線」，隨著氣候變遷，土地樣貌也隨之改變得今天，實際控制線的認定顯得更加模糊不清。

藏南一帶邊境爭議已久，起因是由達賴喇嘛十三世趁著中國爆發辛亥革命時，藉機宣布西藏獨立，並將部分藏南地區割讓給英屬印度政府，簽訂邊界，此線便以殖民官員麥克馬洪唯命名。然而過去中華政府無一承認西藏與印度簽訂得的邊界，因此兩國從未在此達到共識，實際控制線的具體位置，兩國從未一致認定過。

近年來邊界地區的緊張情況日趨頻繁。洞朗地區就曾發生長達73天的對峙。起因是中國大陸為建設新的公路，要求印方拆除鄰近的碉堡，印度拒絕後，解放軍自行將碉堡清除，隨即開始公路工程。印度方面得之後立即派出軍隊，深入中國公路的施工現場，雙方就此產生非武裝對峙。

洞朗對峙不僅是中印邊境戰爭後，相隔55年最嚴重的衝突事件，更是讓矛盾已久的邊境地區重新躍上全球新聞版面。面對中國大陸的強勢，印方宣布將在邊境地區建設機場等軍事建設，未來戰爭一旦爆發，印方也能隨即增派部隊去往前線。

相較於半世紀前的中印戰爭，近年來中印邊界衝突武器都屬於「冷兵器」。論其原因，可歸於雙方曾在1996年簽署協議，限制彼此在實際控制線2公里內，不得使用槍械等武器。時至今日，雙方都未撕毀協議，因此才出現肉搏與石塊互丟的衝突畫面。

協議的出現讓中印兩個核武擁有國，能避免戰爭一發不可收拾的情況。而衝突的原因，除了歸咎於邊境爭議，彼此國內民族主義情緒高漲也是主因，未來短期內極有可能雙邊再度爆發衝突。

目前雙邊高層並沒有大肆渲染傷亡的情況，可以推斷，進一步發生大規模戰爭的可能性著實不高，即使如此雙邊數十年來維持得和平，也已顯得搖搖欲墜。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！