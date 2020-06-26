疫情解封後的第一個連假，端午節湧現出遊人潮，國道塞爆，端午前一天傍晚就開始塞，最誇張的是國道5號連塞32小時，連高公局都感嘆從沒看過這麼可怕的流量。面對用路人的無奈與抱怨，聰明的交通部長林佳龍呼籲國人「要做個聰明的用路人」，要知道趨吉避凶，不要自己去塞。

在解封之前的清明連假，許多民眾就已經悶得發慌，而出現大爆走的情況，所有景區都擠滿人潮，交通部當時還警示了11處人潮多的地方，並推出1968 APP，供民眾掌握即時路況。儘管這個APP資訊亂七八糟，冷清清的校園也被標示成熱門景點，被罵爆。至少，交通部意識到連假期間會出現人潮和車潮的盛況。

交通部當然可以預期端午連假會是怎樣的情況，可偏偏清明才過，交通部早忘得一乾二淨，對於這次連假的交通疏運完全沒有因應措施，1968 APP在被罵爆之後也塵封了起來，不知道改善後推出升級版，反正花掉的錢付水流，下次有新的措施再重編預算。

看看這次民眾蜂擁出巢的壯觀景象，西部國道早上6點就龜速，北部發紫，中部發紅，南部路段紫爆，國道5號呈現爆滿狀態，宛如停車場。造成這種狀況給人的第一印象是無政府狀態，交通部從上到下大概也跟著出遊去了，疏運計畫和措施完全放空。

出現這樣的情況，林佳龍居然怪罪民眾不夠聰明、不知道趨吉避凶，不知道不應該在尖峰時段上特定路段。你聰明，我傻瓜！交通部為何在連假前沒有任何疏運規畫，連假期間也沒有任何應變措施，只有官員在看到車潮後說風涼話。林佳龍告訴大家，他會做個聰明的部長，知道趨吉避凶，更知道推諉卸責。