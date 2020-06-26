端午連續假期墾丁大街人群擠爆，國5高速公路狂塞32小時，國人對疫情已失去戒心，但國際疫情並不樂觀，預估6月底全球確診者將突破1000萬人，死亡增加到50萬人，疫情對經濟的衝擊也看不到底部，學者專家不斷提醒，不能因為2個月未出現本土病例就認為天下太平。果然，就在疫情指揮中心指揮官陳時中打著拚觀光旗號，全台趴趴走、玩透透、吃遍遍，還上節目談參選，好不風光之際，爆發了日本女大生返日後確診案例！

台灣逐漸鬆綁，國際機場已開放境外旅客轉機，短期商務旅客也將於22日解封，但台大公衛學院副院長陳秀熙示警，不少原本解封指數小於1（即可考慮解封）的國家，這兩周下降速度突然減緩，代表疫情出現反撲，特別是美國，二次疫情幾近失控，北京也突然出現群聚感染，所幸很快控制下來。而中南美、南亞、中東都還非常嚴重，境外解封務必謹慎。對抗新冠病毒是場漫長的防疫馬拉松，就算台灣已經拔得頭籌、贏在先頭，但終點線仍遙遙在前，必須慎防反撲，不容掉以輕心，更不能功虧一簣。

不務正業與雙重標準

上周起指揮中心已從每天開設，改為每周一次，原以為陳時中將把全部心力放在國境開放後如何防堵國際疫情上，沒想到他卻卯起來輪番接受各大小媒體專訪；而且一路從南台灣玩到北台灣，這周又陸續到嘉義、南投觀賞日環食奇景，根本就是蹭新聞熱，然後又偕「防疫五月天」看電影振興文化產業，名為示範防疫新生活，其實「大內宣」意味十足，更過足了偶像明星的癮頭。

把衛福部長、防疫指揮官變成觀光局長，還不斷「秀」成民進黨未來攻略雙北市長的超級明星，這些始則新鮮有趣、繼而扭曲狂悖、終究因過猶不及而令人反感的舉措、設計，引爆了社會對陳時中不務正業、不負責任、角色錯亂、自我膨脹的全面質疑！

台灣防疫成績全球名列前茅，這是各種因素與全民的努力配合所共同達成，結果光環由陳時中一人聚焦囊括，成了最當紅的人氣王，一時間政壇與社會一片「順時中」之風，也算是時勢造英雄，無庸不服或否定。

問題是，新冠疫情是否已經終結？第二階段的防疫措施是否已經安排妥適，令人無憂？

根據香港智庫報導，台灣在對抗新冠病毒的排名已由4月的全球第7名掉到6月的第16名，多國的邊境解封名單迄未列入台灣，這不僅是對中央疫情指揮中心的一大諷刺，更是對陳時中的鞭策。面對疫情未可知的風險，他怎麼能像現在這樣開始享受成果，輕鬆自在地又吃又玩管雜事，還語帶玄機地大談未來參選之事？

政治超越專業與雙重標準，始終是陳時中被批判質疑的焦點。台灣邊境禁令從上周開始鬆綁，大陸疫情相對美國平緩很多，網路google就可以找到很多證據，但無論是商務人士、境外生和轉機客，來自大陸的人士一直被拒於門外；沒有身分證卻有居留證的陸配入境後配合隔離檢疫14天即可，但陸配子女亦即陸委會主委陳明通口中的「小明」們，卻始終被拒於國門之外，造成骨肉親情分離的人為境遇。

沉浸在英雄美夢之中

歐盟擬在7月1日重啟邊界，美國因未能控制疫情未列初步開放名單，中國大陸則在名單上。台灣一律禁止中國大陸人士入境，卻未對病例激增的美國、巴西、俄羅斯等國進行相對公平的檢測設限，這種以政治考量掩蓋科學標準的做法，不僅有礙我國防疫模範生的形象，更造成邊境防疫缺口的風險。而這些正是陳時中應該秉持專業努力克服的關卡。

陳時中還沉浸在時勢造英雄的美夢之中，但他立場鮮明的政治性格、長期投入政治活動的經歷，已從憨厚內斂的外表中逐漸釋放出來，讓人們重新認識防疫英雄之外的另一個他。在台灣政治與選舉的趨勢下，只有偶像帶動政黨，沒有政黨培養出偶像。只要浸潤在政黨醬缸中，上面有人在下指導棋，將只是經不起考驗的假偶像。一個「醫材自付上限」的政策髮夾彎，就讓陳時中現出原形，若疫情爆發，少了防疫神功護體，他只會每況愈下。

全球疫情更緊張，台灣並不那麼安全，陳時中你能停止作秀，專注專業回歸本務，照顧好國人的健康嗎？

（系列完）