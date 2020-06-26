端午連假民眾如猛虎出柙般，造成國5大塞車，同時新冠疫情卻傳出警訊。在連續73天零本土案例後，出現一名日籍女學生從台灣返日後驗出弱陽性的案例，凸顯我國的防疫政策存在漏洞。此案例的感染地、感染源頭、傳染途徑為何，是中央疫情指揮中心亟待釐清的問題。如相關疫調無合理解釋，恐不利未來經濟解封的步調，也更難獲得國際對我防疫政策的肯定，以及相互開放航班的洽商。

指揮中心一直宣達我國的新冠本土個案相當零星，但防疫不能總靠運氣，例如酒店女公關、長照機關、磐石軍艦等案例的感染源頭無法釐清，就顯示病毒仍潛藏在我們的環境中，只是之前民眾戴口罩等衛教做得好，讓本地的病毒傳染途徑被打斷，形成低度傳染的現象。而指揮中心至今堅不普篩，用刻花的疫調作業，以維持我國的醫療能量負荷，結果卻是國際解封的第一波名單中沒有台灣，令國人大失所望。

新冠肺炎病毒的病徵多變且難以捉摸，之前疾管署是用旅遊史加上接觸史來判斷，認為如果用快篩試劑會有偽陰、偽陽的問題。而如果用PCR檢驗，雖準確率高，但也會有耗時與價格較昂貴的問題。等到後來國外出現許多無症狀感染者後，台灣的防疫作業改為要求民眾戴上口罩，同時加強口罩的生產與調配作業，以斬斷病毒的感染途徑。

幸運的是，過去幾個月來，本地發生的個案非常有限且在控制之中，加上口罩國家隊及時供應口罩，國內疫情受到有效控制。但由於PCR檢驗量能一直無法快速提升，對比國外，目前美國做過的篩檢量已超過2500萬件，俄國超過1500萬件，英國超過700萬件，南韓113萬件，新加坡也有48萬件以上，而截至4月底，台灣本土才篩檢3萬多例。比口罩，台灣相當充裕，但如果比檢驗量能，台灣就遠遠落後於其他國家了。

雖然疫情指揮中心公布日籍女學生的123名密切接觸者，檢測結果全為陰性，但女學生過去數月來，不可能真空地生活在校園內，且其感染源頭也未知，指揮中心應再針對該大學周遭地區擴大篩檢，包括當地的診所醫護人員、商店、餐廳、攤販、校園工作人員等都做PCR檢驗，藉以了解是否已有相關民眾具有新冠抗體，或是台灣人具有特殊體質可抗新冠病毒，以致不會爆發社區感染；同時也可藉由這次擴大篩檢提升本地的檢驗能量，以取得未來開放國境的國際認證。唯有擴大篩檢，揪出無症狀感者，才能真正確保台灣的防疫成效。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）