原遭台中市政府環保局廢止操作和使用生煤許可的台中火力發電廠2號機組，突在端午連假前的夜晚啟動，市政府環保局連夜稽查並勒令停工外，還將對違法的負責人函請檢方查辦。中火重啟2號機意味了中央決意向台中市府「開火」，但其中卻有違法濫權之嫌。

中火2號機組的操作和生媒使用許可證依《空氣汙染防制法》，乃中市府環保局依法具有的審查和核發權，此也為環保署的新聞稿所承認。然而，中火若不服許可證遭廢止，本應依《訴願法》向中市府提起訴願，不服訴願決定可再向行政法院提起行政訴訟，最終由司法機關來定紛止爭。

環保署固然是《空汙法》法制上的主管機關，但不表示有權撤銷地方政府依法主管事項所做成的行政處分。環保署稱其撤銷中市府環保局的行政處分，係依《行政程序法》第117條「違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之」之規定，顯然是故意拖過廢止許可處分做成後1個月內的救濟期限，再強以「上級機關」資格逕行撤銷。

事實上，《空汙法》第2條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（巿）政府。」說明了環保署並不當然是直轄市政府的「上級機關」。何況，該法還明定地方政府有權審查和核發許可證。如果中火依訴願及行政訴訟程序請求救濟，在過程中環保署才可立於法制主管機關的立場，對爭訟案件提供法律涵義或釋示的見解，但此見解對行政法院並無拘束力。也因此，環保署才不惜在有高度侵法濫權之虞下，先強勢撤銷中市府環保局做成的廢止許可處分。

中市府環保局對環保署的撤銷處分不服，倒是乖乖地提起訴願，而行政院剛於6月24日做成「不受理」的決定。對此，環保署官員竟對媒體誆稱「在在證明台中市環保局原行政處分有極大瑕疵」，殊不知「不受理」是指完全沒有審查是非曲直倒底為何，顯然，他們以下級機關只能服從上級機關為由，否定了中市府具有提起訴願的資格。

《訴願法》第1條第2項明定地方自治團體對上級監督機關之行政處分，亦可以違法或不當為由提起訴願，但行政院竟「不受理」，除了是將中市府環保局當成受其指揮監督的「下級機關」外，找不出符合《訴願法》第77條「應為不受理之決定」的情形。最離譜的是，台電是國營事業，竟聲稱要對台中市府提出國家賠償。若這也可行，人民似乎更可因廢核與空汙而提出國賠吧！

（作者為世新大學兼任副教授）