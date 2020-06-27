新冠病毒疫情從今年初引爆迄今，轉眼已將近半年。儘管有些國家、地區，已各自啟動不同樣態的解封，但總體以觀，新冠疫情在國際間依然嚴峻。根據OECD的報告指出，這次是過去一百年來除了戰爭，全球經濟受到衝擊最大的一次。而國際信評龍頭穆迪，更在目前發表的特別報告指出，疫情期間有些改變可能是暫時的，但還有更多變動將更為持久。穆迪並進一步分析，有六大面向會成為新冠疫後的「新常態」。

穆迪所歸納疫情帶來的「新常態」六大面向，分別是：1、多數主要經濟體的長期增長恐會減弱；2、利率將長期保持偏低水平；3、全球貿易將變得更加分散；4、消費者習慣的改變將加速技術破壞；5、政府將有新的社會責任，「大政府」的模式浮現，會有更多的監管，但不平等現象的加劇可能會導致社會凝聚力下降；6、隨著信用相關性的提高，包括環境、社會和治理（ESG）風險也將更加受到關注。

進一步檢視這六大面向的具體內涵。第一面向所指涉未來主要經濟的增長力道恐會減弱，其實在今年初的世界經濟論壇（WEF），就已對西方在經濟市場主導百餘年的自由資本主義提出質疑與挑戰。認為未來經濟發展的重點，應該是介於自由市場和社會主義之間的第三種資本主義，也就是揚棄一味追求量的成長，轉為兼顧質的提升。讓政府的「綠色新政」成為必然，企業更要體認「環境永續」是必然的趨勢與必要的職責。如果各國政府和企業都能體認這樣的趨勢，則增長減弱其實未必就是災難。

就第二面向指涉利率將長期保持偏低水平，其實與各國在疫情引爆後啟動史無前例的印鈔撒錢救市有直接關連。然而這種從2008年美國次貸風暴以來所一貫採取的QE（量化寬鬆）措施，雖然可以讓股市在短期內快速反彈，但中長期來看對經濟其實並無太大的實質助力，反而可能陷入以債養債的困境，最終則不排除可能爆發金融風暴的結局。因而，這樣的「新常態」如何化解，將是疫後對各國央行最嚴峻的考驗了！

另就第三和第四個面向來看，全球貿易將變得更加分散，意謂著經濟產業鏈，將從全球長鏈布局轉為區域性的短鏈布局。而消費習慣在這一波的疫情下讓宅經濟大行其道，自然會導引生產製造業加速推動技術的破壞性創新。面對這種兩相結合的未來全球經貿「新常態」，業界固然不應漠視，同樣的政府部門也應跳脫傳統淺層的紓困、振興思維，轉而透過政策制訂與法規導引的前瞻思維，營造更切實際的經貿新情境，以收政府治理、產業發展與環境永續三贏的綜效。

至於第五面向有關政府治理的新思維，穆迪的特別報告雖然預測疫後由於政府必須承擔新的社會任務，致使「大政府」的模式恐將浮現。但同時也提醒未來的「大政府」雖然可能要承擔更多的監管責任，卻也可能使得不平等現象加劇，而導政社會凝聚力的下降。關於這一點，穆迪報告其實並非無的放矢。由於目前政府的治理模式，主要還是依循尊重自由市場經濟理論而採取「小政府」的治理模式，積累下來卻造成貧富差距惡化的現象。以美國為例，即使在3月中至5月中的抗疫封城期間，一方面固然造成失業人數暴增，但另方面同一時間美國富豪的身家，卻激增了4,340億美元。這種社會不平等現象的加劇，穆迪擔心會導致社會凝聚力的下降。而事實上發生在5月底美國明尼蘇達州暴警殘殺非裔公民所引發的「我不能呼吸」抗爭事件，迅速在全美各地引爆，正是讓美國的社會凝聚力瀕臨崩解的最佳寫照。因此，穆迪報告擔心這種因社會不公所引發的對抗衝突可能成為疫後的「新常態」，我們又豈能以為事不關己而心存僥倖！

此外，第六面向所指涉企業未來在是否遵循ESG方面的表現將更加受到關注，相對的如果企業仍然不以為意，則因而產生的經營風險也將成為另類的「新常態」。我們當然期待在這方面，疫後的企業經營，能夠蛻變為同時兼顧環境永續、履行社會責任和完善公司治理的「新常態」，而不是因為短視近利致陷入經營風險的「新常態」。而實際績效如何，大家不妨走著瞧！

綜而論之，疫情的衝擊，一方面帶來危機，但同時也帶來反思。正如今年獲得唐獎永續發展獎的珍古德所言，疫情是人類對自然和動物的不尊重所造成。人們需盡快找到開啟新綠色經濟的道路，不再將短期收益和經濟發展放在保護大自然之前才行。旨哉斯言，衷心期盼能發揮暮鼓晨鐘之效！

(工商時報)