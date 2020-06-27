國民黨改革委員會提出來的兩岸論述建議案，連日來引發諸多爭議，多位前任黨主席和黨內大老批評建議案對於是否繼續維持「九二共識」，立場過於模糊，甚至於有否定之嫌。

細看建議案全文，說它拋棄了「九二共識」，未免言重。但是，在主張堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、和創造雙贏共享繁榮這「四大支柱」的同時，建議案只肯定「九二共識」過去的貢獻，而避談「九二共識」繼續作為兩岸關係和平發展共同政治基礎的立場，當然會引起黨內大老疑慮。

至於年輕世代認為，由於習近平強化了「九二共識」和「一國兩制」的連結，蔡英文加碼把兩者畫上等號，再遭逢香港「反送中」的負面示範，「九二共識」在台灣的語境中被汙名化了，難以獲得年輕族群認同，的確反映了部分事實，但並未提出解方。

在上述具有世代認知差異的爭議中，論述該怎麼走下去？筆者認為，國民黨應該強調本身對於「九二共識」的認知，即「一個中國，各自表述」或「一中各表」，並在論述中表達以此種認知和海峽對岸繼續互動的立場。

兩岸互動不能一廂情願，中國大陸的立場很清楚，「九二共識」就是兩岸官方或政黨接觸往來的通關密語或開門鑰匙。在兩岸消長明顯的趨勢下，大陸方面堅持此一立場的底氣只會越來越強。除非期盼兩岸關係和平發展的說法是喊假的，否則，任何負責任的政黨或政治人物都必須誠實面對這個無法繞過的坎，不管你是大老，還是新秀。

必須強調的是，習近平在《告台灣同胞書40周年》講話中絕沒有把「九二共識」和「一國兩制」畫上等號。說「九二共識」就是「一國兩制」，是蔡英文的刻意解讀，中國國民黨不必隨她的音樂起舞。大陸國台辦的事後說明也講得很清楚，「一國兩制」是大陸方面對於未來兩岸統一後制度安排的主張，「九二共識」是現階段兩岸和平發展的定海神針，協商談判的開門鑰匙。鑰匙被人汙損了，因應之道是拿回來擦乾淨，繼續開門；而不是把鑰匙丟掉，把自己鎖在門外。

所以，國民黨應該在兩岸論述中，表達以「一中各表」的「九二共識」繼續謀求兩岸關係和平發展的立場。至於主張拋棄「九二共識」的年輕世代，請先提出能夠被對岸接受的替代論述之後，再來要求大老們閉嘴還不遲。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）