國民審判鬧得紅紅火火，好像箭在弦上勢在必行。其實，真正需要國民審判的是行政訴訟。

憑什麼全由政府訓練出來的法官決定政府的行政處分有沒有錯？那不是大家常說的球員兼裁判嗎？

人民收到政府的行政處分若有不服，依法可以訴願，而後行政訴訟。行政訴訟以保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能為宗旨。人民因行政機關之違法行政處分，或逾越權限或濫用權力之行政處分，認為損害人民權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願依然不服時，可以向行政法院提起撤銷訴訟。

雖然行政訴訟的立意良善，但是細看《行政訴訟法》還是以「維護公益」為目的。所以行政訴訟90%是判決人民敗訴，政府勝訴。律師界一向戲稱行政法院是「駁回法院」。其實，從交通違規小事，到幾十億的稅務案件，在人民收到處分不服時，都靠行政訴訟。人民對司法最大的怨恨在行政訴訟。一般人民不容易成為民刑事被告，卻每天在行政處分的危險邊緣奮鬥。人民權利被侵害的最大來源不是政府嗎？為什麼行政訴訟不由國民法官來參審或是陪審？

華人的法律觀念溯自秦代以前，一直到了列強侵略，為了意欲廢除領事裁判，清政府才命沈家本與伍廷芳等人，將德國、瑞士等現代羅馬法立法例拉進中國。我們現在的法律，其實包含了漢民族傳統與現代西洋的法律思想。二次大戰後又加入了許多美國的法律規範與思想。台灣早在日據50年又已加入的部分日本的規範。現今構成台灣人民法律感情的共同社會規範，是包括了這些不同的觀念。

因此，台灣人民「法感」是極其混雜的。國民法官倡議的理由，是擔心專業法官脫離了社會共同法感，而為專擅判決。現在台灣人民極端混雜的法感正是司法的亂源，而不在於需求國民法官新制。已故美國哈佛大學法學院長龐德曾一再警告我們，要注意法律人對法律觀念齊一的重要性，更強調我們的國情沒有仿效英美陪審制的條件與必要。

蔡英文在競選之初就立意要改革司法，但4年來一直沒有成果。連想要經過司改會議推行訴訟外解決糾紛的機制，都被一位高院法官沒頭沒尾批評後，無法推動。連任後迫於民意督促，又想從國民法官新制來突破司改僵局。我們必須提出嚴厲的警告，刑事案件用半生不熟的國民法官，將是一個巨大的社會災難。

國民法官納入行政訴訟，是蔡英文總統歷史留名的絕大機會，也是真正為台灣的人民做出貢獻。

（作者為中國文化大學法律研究所教授）