這幾個月，國際關於新冠肺炎的話題，除了確診人數外，就是何時會有疫苗問世？

位在挪威，由比爾蓋茲基金會捐助成立的「流行病準備創新聯盟」（CEPI），日前宣布鎖定9支有潛力的新冠疫苗，同時也為每支疫苗找到了2到3家能夠量產的製造廠。CEPI負責量產規畫安排的主管羅賓森說，在2021年底以前，具有生產20億劑的量能。他表示，將會在全球選定8到10個配送中心，雖然現在核可的疫苗還沒產生，但製造與供應鏈都要先安排好，以確保疫苗一生產出來就能有效公平地運送到全球各地。雖說公平，但台灣當然無緣。

由於疫苗保鮮期只有2到3天，因此運籌管理要達到最大效率，而且一路都得保持冷藏。打了場敗仗的美國急起直追，號召3萬勇士參加疫苗人體實驗，美國也在上星期公布疫苗的冷藏倉庫、冷藏設備、運輸飛機等，務必要在2、3天內從從製造商到醫療診所，美國醫療保險公司及醫院已經徵求人們施打的意願，預計今年底應可施打。

CEPI沒有明言哪幾支疫苗雀屏入選，但檯面上稍有成果的公司，不外下列：在美國Moderna已進入二期臨床，是最有希望第一個量產的公司。它在4月獲得了美國政府高達4.83億美元的撥款，用於加速開發新冠肺炎疫苗。2020年秋末，疫苗將先給衛生工作者的緊急施打。 Inovio也進入臨床實驗，另外輝瑞（Pfizer）與BioNTech合作的疫苗。英國也不遑多讓，牛津大學詹納研究所和阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的疫苗，也都在4月進入臨床實驗，這些都算是全球新冠疫苗的領先族群。

中國大陸更是期盼此次研發出新冠肺炎疫苗，超英趕美，提升其生計產業，由海歸學人宇學峰創立的康希諾與中國軍科院軍事醫學研究所的合作疫苗已進入臨床二期；深圳免疫基因治療研究院的兩支候選疫苗也進入臨床。

我國唯一可大量生產疫苗的公司國光生技公司，8月可開始人體試驗，明年底才能量產，供給台灣人民施打。政府不應該再滿足於確診人數少，甚至多少天「嘉玲」，因為台灣的篩檢本來就不符合國際規則，所以別國開放入境的國家不包括台灣，政府又不肯做社區篩檢，以免破壞自我滿意的數字。民眾不放心，消費仍無法提升，至今，境外觀光客還是極少，最終受害者是庶民。

於此，政府應該因應今年秋冬可能捲土重來的新冠肺炎，不能及時生產疫苗，至少可以和國外合作，以我國的產能獲取購買疫苗的權利，讓醫護人員及高危險群優先施打。

新冠肺炎是場馬拉松戰爭，我國打贏了第一場戰役，應該再接再厲，不要打輸了這場戰爭。

（作者為資深媒體人）