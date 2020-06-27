中國國民黨兩岸新論述建議案出爐以來，不僅對岸高分貝喊話「明辨是非」，黨內大老也集體反彈，輿論更是惡評如潮。也許是預料到了外界的杯葛，藍營少主江啟臣堅稱國民黨絕對不是小綠，而是正藍，強調要將孫中山革命的理念、人民為本的核心價值找回來。的確，孫中山先生一手創建，在兩岸歷經百年風雨而不倒的中國國民黨應當以正藍為驕傲。但正藍就要有正藍的樣子，不能一直讓人戳脊梁骨。

在年初國民黨主席改選前夕，我曾經撰文提醒這位熱門候選人應完整繼承孫中山的創黨理念與中國國民黨的奮鬥初心。然而，從這份兩岸新論述建議案可以看出，江啟臣仍然固執己見。也許在他看來，堅持中華民國主權就是繼承了孫中山的革命理念，保障自由民主人權就是國民黨的核心價值。

問題在於孫中山先生創建民國的最終目的是為了振興中華。當年受制於列強壓迫與軍閥割據，孫先生得出結論：「統一是中國全體國民的希望」。即使在彌留之際，仍念念不忘「和平、奮鬥、救中國」。事實上，連中共都承認孫中山是偉大的民族英雄和愛國主義者，並以孫中山事業繼承者自居。倒是台灣的中山先生信徒們對孫中山精神遮遮掩掩，不談民族主義。

江啟臣認為，「九二共識」在過去扮演了求同存異、擱置爭議的角色，但由於北京和民進黨的操弄，如今被汙名化，不受台灣民眾信任。因此，國民黨除了要把「九二共識」講清楚，還要說明國民黨的兩岸目標，以區別於民進黨的「台獨黨綱」與中國大陸的「一國兩制」。

民進黨追求「台獨」是司馬昭之心，共產黨謀求統一也是廣而告之，但國民黨的兩岸目標到底是什麼呢？建議案中對兩岸關係的前途刻意含混其詞，卻提出了看似言之鑿鑿，實則了無新意的所謂四大支柱。中華民國與中國究竟是什麼關係？中國國民黨反不反對「台獨」？還要不要追求統一？如果回答不了這些關鍵問題，國民黨兩岸論述再怎麼花樣翻新，也是找不到出路的。

當然，屢戰屢敗的國民黨高層可能對民族大義之類已經沒有興趣，心心念念都是拚選舉，重返執政。因此，選民喜歡什麼，國民黨就說什麼，選民討厭什麼，國民黨就迴避什麼，最後搞出來一個四不像的兩岸論述，想左右逢源，卻兩邊得罪。

政黨不能只是一台迎合民意的選舉機器，還需要以核心理念凝聚黨員，團結人民，引領國家，否則就是烏合之眾，難逃泡沫化結局。無論共產黨還是民進黨，國民黨的這些老對手都曾經陷入低谷，但他們何嘗放棄過共產主義理想與「台獨」理念？迴避「一個中國」與國家統一的中國國民黨還是中國國民黨嗎？還配稱自己是正藍嗎？

國民黨或許眼饞民進黨現在吃香喝辣，所以不由自主向民進黨的路線靠攏。殊不知，在一些大陸學者看來，民進黨早已深陷「想獨不敢獨，謀獨不能獨，稱獨不是獨」的困局。「台獨」是絕路，反獨促統才是正途。民進黨不可能做萬年執政黨，如果國民黨在大是大非面前一直渾渾噩噩，無所作為，一定會有新的政治力量取代它，屆時國民黨連聲稱正藍都做不到了。