國民黨由中生代接班後，希望走出九二共識泥淖，卻陷入九二共識漩渦，黨中央若不能妥善處理，國民黨不但將丟失自連戰主席以來，兩岸和平發展15年的成果，甚至走向實質分裂，成為民進黨尾巴政黨，並非不可想像之事。

江啟臣主席左右為難，民進黨「反中」已成為青年世代的共識，美國「反共」則成為東亞戰略格局的主導，九二共識不但意味「親中」，更被民進黨定性「接受一國兩制台灣方案」，國民黨必須洗刷冤屈，否則很難重返執政。

平情而論，黨中央公布的新論述堪稱「面面俱到」，但正因為四面都不敢得罪，卻落入面面俱不到的結果，不但自連戰後歷任黨主席公開反對、大陸國台辦要國民黨「明辨是非」，民進黨更藉機挑撥離間，鼓勵江啟臣「清黨」。

江啟臣如今最大的尷尬是進退失據，堅持到底，國民黨注定實質分裂，退縮則等於政治自殺，斷不可行，那麼，怎麼辦？

唯一解方還是在「九二共識」本身，九二共識是為解決國共雙方對「一個中國」定義認知不同的問題而創造的詞，代表雙方「求同」並默許對方「存異」。這是發展兩岸關係的「工具」，而不是本體。工具是方便人們工作的器具，工具必須有用，失去功能就大可拋棄，至少要改良。

九二共識首創於2000年，自2005年連胡會後開始產生功能，習近平並定位為兩岸關係「定海神針」。習近平曾希望藉「馬習會」確認九二共識的功能，但民進黨不領情。2016年後大陸開始公開否定「各表」，只講「一個中國」，實際否定了「共識」的存在。

老國民黨把九二共識當「神主牌」，但充其量也只能說是「神器」，既然是「器」就不是不能挑戰。什麼是國民黨的神主牌？正如民進黨有台獨黨綱，國民黨也有一個統一神主牌，明載於國民黨黨章前言。