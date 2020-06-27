台電因夏日用電量激增，啟動台中火力發電廠2號機，台中市政府以「維護中部人健康」為理由，依《空汙法》將台電負責人函送檢方偵辦，並加重罰款，但蔡政府要火力發電廠「燒好燒滿」的決心已定，台中市政府裁罰只是螳螂擋車、以卵擊石。

電力供應絕非無虞

站在台中市政府立場，去年即認定中火用煤超量，違規情節重大，已廢止中火2、3號機組許可證，台電啟動2號機組當然違法，必須處罰。但對經濟部與台電所言，中市府廢止許可證為非法處罰，基於用電需求，中火機組必須上陣，台電已在地方召開重啟中火2、3號機說明會，一切合法也合乎程序，民進黨則批評台中市長盧秀燕「政治掛帥」。

台電不是不知道啟動中火2、3號機組爭議大，必將引發中央與地方的戰爭，但還是非啟動不可，因為台電有維持「供電穩定」的職責，必須「盡忠職守」。但中火2號機組裝置容量只有50萬瓩，以夏季供電量動輒在3500萬瓩上下，占比只有1.5%不到，台電寧願受罰也要啟動，顯然電力供應絕對不是如蔡政府所說的那麼「充裕無虞」。

蔡政府上台前2年，夏天供電動輒亮紅燈，備轉容量率掉到剩下5%不到，曾經限制公務機關開冷氣，還因電力供應不穩定而發生「815全台大停電」；經濟部辯稱是意外事件，與能源政策無關，但實際還是與供電吃緊有關。之後，民進黨政府重新啟用核二，並不斷增加火力發電機組，才讓供電亮紅燈天數下降。

不過，民進黨政府能源政策已接近必須「見公婆」的時候了。台灣供電尖峰期在夏天，主要是酷暑民眾商家開冷氣，消耗大量電力所致。未來這種「尖峰需求」時間可能拉長，因為地球暖化日盛，過去酷暑主要集中在7、8月，現在已提早到6月甚至5月，今年6月就出現38度高溫；提早之外也延後結束，近年秋天高溫已司空見慣，經常出現備轉容量率掉到個位數字的窘境。

民進黨能源政策以廢核為核心，明年核二廠就要除役，接著就是核三廠，5年內將減少近400萬瓩供應，占供電比在12%到15%，這個數字相當於中火7到8個煤電機組的發電量；民進黨政府對核電龐大、穩定又無汙染、不排碳的供電不屑一顧，卻對區區50萬瓩，汙染重、排碳多、爭議高的煤電機組珍惜如寶，豈不謬哉？坦白說，除了反核意識型態因素外，在專業上毫無道理。

錯誤政策重挫支持度

去年夏天供電綠燈天數增加，總統蔡英文曾說，證明能源轉型方向正確。總統這番話不是外行、缺乏專業，就是掩飾。因為供電增加主要來自火電增加，從建立汙染嚴重的大潭緊急供電機組，到汙染嚴重早該退役的基隆燒燃油的協和電廠一直「頂著用」，加上馬政府時代建立的火電機組完工，還有重啟的核電廠，才維持住局面；但民眾付出的代價是：火電比例超過8成、全台（特別是中南部）汙染與排放更嚴重。

綠電是民進黨能源政策的核心，近年雖有增加，但占比一直不到5%，而且比重最高的是水力發電，而不是蔡政府重金打造的太陽能與風電。

官員會說綠電正建設中，未來一定會發揮效果。坦白說，花了上兆元打造，綠電比例未來當然會增加；但荒誕的是，用電尖峰的夏天，風電幾乎無電可供，太陽能數量既不夠亦不穩定，夜間還會全部歸零。綠電建設進度已出現延誤，能否及時補上廢核造成的缺口，將大有問題，即使及時供電，民眾也要承擔高價購綠電的後果，繳納更高的「電稅」給國外投資人，反對者批為「喪權辱國」，雖不中亦不遠矣，更別提綠電對全台造成嚴重的環境破壞問題。

民進黨再次贏得總統大選、立法院也穩定過半，國民黨則積弱不振，民進黨儼然有長期執政的機會，蔡英文總統已無連任壓力，應該有回歸專業的空間與政治能量，如果繼續推動錯誤的能源政策，一旦民眾發現到處是「燒好燒滿」的火電、汙染更嚴重、電價又上漲，甚至爆出缺電問題，必將重挫綠營支持度。民進黨當以台灣長期利益計，檢討並修正能源政策，讓核電延役，中火2、3號機組除役又何妨呢？