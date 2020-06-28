東協10國領袖以視訊方式召開峰會，主席國越南總理阮春福不點名批判違反國際法，影響南海區域安全的「無責任行動」，對北京可能劃定「南海防空識別區」深感憂心，呼籲重視南海「上空飛行的自由」。不過，東協國家無意對大陸興師問罪，不打算與美國共同「抗疫」，主旋律仍是推進《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。RCEP成員國部長會議聲明，年內將簽署RCEP，支持多邊自貿體系及區域整合。

新冠病毒蔓延全球，冷戰結束後的「全球化」趨勢出現逆流，「區域化」成為新趨勢，這也是美、中對立激化下，世界經濟秩序的新趨向，全球不會重回冷戰時期的兩極體系，而將形成美、中兩大集團既合作、又對抗的複雜關係。大陸處境比美國更困難，美國周邊無威脅力量，中國周邊仍有日本、印度、越南、朝鮮半島等地緣戰略矛盾的外交挑戰，給了美國戰略圍堵中國的空間，美國介入的鑿痕清晰可見。周邊外交對大陸至關重要，此乃北京在東亞「區域化」進程中，掌握話語權，避免「被脫鉤」之所繫。

美國總統川普日前在推特發文指稱，完全斷絕與中國的關係亦為選項之一，但此應是川普試圖將自己塑造成最強「對中鷹派」的選舉語言，不論川普連任與否，都不會成為事實。此前，美國貿易代表萊特希澤在國會眾議院聽證會上即表示，斷絕美、陸經濟關係，過去曾經是政策選項，但現在並非恰當，此不符合現實。

「軟實力」之父美國哈佛大學教授奈伊不同意「華盛頓、北京兩極體系」的觀點，即使大陸在經濟實力上已成為最接近美國的國家，但將歐洲及日本的重要性排除在外是錯誤的。奈伊認為，美、陸不該走上「新冷戰」，此論調具誤導性。美國國家安全顧問歐布萊恩批判「中國正依自身形象重塑世界」的說法，出於冷戰結束後美國領導世界的思維，以此認識中國並不正確。奈伊點出大陸「軟實力」的侷限，認為儘管大陸的經濟力大幅提升，但其仍無法消除西方民主價值觀。

美國試圖藉新冠病毒及政治力量謀求世界與中國「脫鉤」，或迫使印太區域及歐洲國家在美、陸間「二擇一」的想法缺乏現實基礎。當下，美國僅靠自身力量難以應對國際問題的諸多挑戰，需要陸、美既合作又競爭，各國也需要同等關注兩者。美國在國際政治中要避免失敗，應在合作中發揮領導力，將大國的競爭由「零合博弈」轉化為「正合博弈」，捨「強力打壓」，採「協力合作」。

然而，大陸的「戰狼外交」亦無助於「講好中國故事，讓世界更好了解中國」，北京仍應秉鄧小平「絕不當頭」的訓導，攜手美國參與國際政治「公共財」的提供，展現負責任大國的信心，與區域國家共謀「和平發展、合作共贏」，共建東亞「區域化」的具體路徑。

如此，不僅陸、美不必陷入「修昔底德陷阱」，亦可避免中國周邊出現「金德伯格陷阱」的動盪。大陸惟有成功克服「雙陷阱」的挑戰，始能「堅持改革開放」，而美國更須意識到弱化大陸在區域之影響力的結果，徒為美國利益所在的東亞製造不安。美國對中國大陸的誤解、誤判，其結果將為印太帶來不必要的戰爭風險。

誠然，中國與周邊國家存在難解的地緣戰略矛盾，此正凸顯大陸周邊外交的重要性。著眼於短期利益及零和交易，卻忽視多邊國際組織與傳統盟邦的「川普主義」未改變東亞多邊合作及整合的趨向，此為北京的周邊外交創造機會。從日本安倍政府決定停止部署陸基神盾飛彈防禦系統，並開始全面調整安保戰略，可知日本開始學習面對影響力不斷提高的中國，瞭解必須站在經濟安全等多種角度考慮安保問題。

大陸須強化周邊外交，謀求以「區域化」化解「新冷戰」威脅。在「區域化」多邊規則形成中，大陸不必取代美國爭做第一，而是恰如其分尋求域內國家的共識，化解「自由秩序」崩壞的失序危機。困擾印太國家間的邊界、海域或島嶼主權之爭將可因「區域化」的合作獲得緩解。兩岸政治分歧如能早日化解，台灣應可成為大陸化解「新冷戰」的重要戰略助力。