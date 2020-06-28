常年雲輕霧重的重慶，當年轉搭長途巴士首次入城，看到的第一句標語：「重慶，你一定要來的；瓷器口，你一定要逛的。」，讓我總是對它充滿好奇與期待！此外，重慶有許多稱號，像是穿梭時光的魅影山城、橋都、網美之都、火鍋之都，城市薈萃了多元的想像，製造出豐富變化的空間紋理與耐人尋味的痕跡，更令人想一窺其風采。加上近年來因為抖音竄紅，已然形成了特別立體的文化面貌，這些因素都深深吸引著我一再前往！

雖然出差時光總是繁忙，還是靠實力加上努力終可揀假日出遊。雲蕭索，風拂拂，路上人潮洶湧、車輛壅塞。在地鐵站買了一張宜居暢通卡（類似台灣悠遊卡），不僅可以搭乘地鐵，重點是搭乘長江索道時還有折扣。

軌道交通1號線湧現遊客人潮，幾乎班班客滿，動彈不得，臉貼臉，眉頭對鼻尖，擁擠的交通運輸見證了重慶的繁華與競爭力。至小什字站下車，5A出站後步行到達長江索道北站。回想剛擠在車廂內的那些可愛臉孔，空氣裡流蕩著歡快的歡語喧嚷，讓我感受到經濟發達時代下的人們。

沒想到索道站排隊的人龍滿溢至街上，廁所也被人潮淹沒，讓我簡直嚇傻。進場後還有引導動線，一簇簇人頭要繞一圈又一圈，有若飛蟒騰蛟，盤絞纏繞，人如潮水，將你我包圍。

不知等了多少時間，終於帶著腰痠背痛乘上白色方形的單節車廂，乘客莫不把目光從熒熒發光的手機上移開，俯瞰四方，江河洶洶在橋下漫流，遠眺重慶市景，條條馬路如卷軸，看得眾人嘖嘖稱奇。

車廂縱身而出，一路飛越浩瀚長江，遠方軟綿綿似的一縷縷禪雲飄然而降，腳下長江滾滾，這樣視覺流動藝術的結構畫面，大有蒙太奇式的畫面效果，加上光影推移，虛實匯合成一簾簾獨特的滂沱奇景；這時傳來一聲聲you know隨風飄拂著，漸漸濃縮於那娓娓的鄉音之中。短短4分鐘旅程，遊客和我宛如共同觀賞某一部得獎的電影短片，煩惱與憂傷都暫時拋到腦後去了。

在鵝嶺站下車，行經池塘、涼亭、水道與水榭迴廊，爬上鵝嶺公園，風聲簌簌，在晴朗的天空下，可以江景為核心，山景及市景為經緯，一起買單宜人景色，瞬時，感官被它所傳達的和諧感深刻地迷住。觀者靜下心來，順著風向迎向大江源頭那一片片皓光綻出幻彩異光，璀目耀眼，體驗大地緩慢卻不停歇的運轉。靜靜地似欣賞一幅精美的好萊塢電影海報，如此寫實具象的表現，撫慰了旅人疲憊的心靈，隨之浮躁、焦慮情緒也暫獲紓解。

而在兩路口轉乘軌道3號線，拄著窗往下看，鐵道、一座座跨江大橋與浩瀚大江交錯出沒的獨特景象，是眼底一瞬，美景也都只是經過。就好像在看DVD電影，不小心按了一次快轉鍵，線上展覽畫作和笙歌奏唱（車輪聲）蔓生在紙頁和旋律中，風景時如畫外音覆蓋全局，時如一場冗長美好的靜默。將蕩漾餘波藏匿心中，抽象型態可以自己的想像去詮釋、解碼，再點讚、分享或標註。

風煙淡，朝天門石階上，江水一波接著一波，既然兩江不斷翻湧與碎裂，想必是千年來已細數世間一切紛擾、看盡人們喜怒哀樂，冷覷世變，大有看破五光十色紅塵的領悟，已經漸漸習慣這長生立命的土地。

重慶市兩江新區，目前已經在電子資訊產業形成筆記型電腦產業聚落。由於兩年前日本客戶突然停掉業務，已經好久沒來重慶出差。這次拜華人品牌崛起之福，才能再來工作。而再一次進入我視界的重慶城景、街道和人群都換了一個模樣，市街與風景區都經過整理而比以前乾淨。尤其，朝天門附近的交通建設足可比擬上海陸家嘴。現今看來連最新的熱門觀光景點似乎也漸由磁器口老街轉移去長江索道，只能說世事多變。

一道孤影茫然踞坐石階，目睭徛居佇眼前兩江交會，腦海中無盡過往回閃，正沉思於人生名利的大道理。倏然，一股熟悉感頓湧心頭，由模糊終至清晰，心中漸漸有一分明白，沒有人能預測未來會發生什麼事，只能把握當下。（NO.4／台北市）