海峽兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫；生活在寶島的台灣人，同時也是傳承五千年中華民族血脈與文明的中國人。而今有些人將「台灣人」與「中國人」加以區隔、對立，無非出於煽動族群情緒的選舉政治操弄，既無助台灣內部的團結，也有礙兩岸人民的友誼。

如果刻意強調「你是中國人」、「我是台灣人」，那麼，進一步的邏輯會是：孔子、孟子、李白、杜甫都是你們中國人，不是我們台灣人！那對台灣的歷史文化評價又有什麼加分作用呢？

「中國」一辭，本來是指歷史上的華夏族、漢族地區。至於一般所稱的「本土台灣人」，則是指閩南後裔，最早跟隨鄭成功渡過黑水溝移民台灣，其先祖源於「河洛」，亦即黃河、洛水之中原地帶。《詩經‧小雅》：「小雅盡廢，則四夷交侵，中國微矣！」《禮記‧中庸》：「……是以聲名洋溢乎中國，施及蠻貊。」足見「中國」名稱原是與蠻夷區隔而來，亦即與「中原」、「中華」涵義相同。

即便是在目前的台灣社會，放眼文化界和企業界，「中國」之名亦俯拾即是。例如：中國文化大學、中國科技大學、中國醫藥大學，以及中國信託投資公司、中國鋼鐵公司、中國輸出入銀行……。如果還硬要把「中國」這個名號奉送彼岸專用，豈不也與台灣現實社會情境脫節？

2000年5月20日台灣首次政黨輪替，大陸官方曾發表聲明，謂：「一個中國原則，見之於台灣當局多年來的有關規定和政策文件，不是我們單方面強加給台灣的。」意指按照台灣當前憲政法制所體現的「中國」之概念，彼岸是可以接受的；這也正是「九二共識‧一中各表」的雙方默契。從而，「台灣人也是中國人」這樣的史觀，既對台灣沒有減分，而對兩岸的共存共榮、互利雙贏，則有加分作用。那麼咱們台灣人又有什麼反對的必要呢？（許文彬／律師）