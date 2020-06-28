兩岸ECFA簽署已10周年，ECFA對台灣經濟貢獻重大，尤其農漁產品及傳統製造業，助益更大。

ECFA由前海基會董事長江丙坤與前海協會會長陳雲林於2010年6月29日於重慶簽署。影響最大是「早收清單」（Early Harvest），大陸給予台灣539項工農產品，台灣給予大陸269項工業品但排除農產品，初期免關稅。根據國際貿易局的統計，從2011年起ECFA早收清單全部產品降為零關稅，至今年3月台灣出口到大陸早收清單貨物總計減免關稅達68.03億美元。

至於服務貿易早收部分，至今年2月金管會核准16家台灣銀行赴大陸設立分行及子行，其中24家分行已開業。另核准4家投信事業赴大陸參股設立基金管理公司並已營業、8家證券商赴大陸設立11處辦事處，也核准12件保險公司及2家保經代公司赴大陸參股投資，其中有7家保險公司及2家保經代公司已分別參股投資大陸7家保險公司。

兩岸近年政治波折連連，但兩岸貿易持續熱絡，據統計，我和大陸雙邊貿易占整體進出口比率居高不下，我對大陸出口至2018年創下新高1379億美元，2019年受美中貿易衝突影響，衰退至1321億美元，但整體來看，10年來，大陸占我整體出口市場比率均高達4成。

台灣是小型出口導向型經濟體，ECFA對推動出口大陸有相當正面效益，2010年當時民進黨主席蔡英文痛批ECFA是糖衣毒藥，會使台灣喪失主權地位，產業亦將遭受打擊，未來若當選總統，將推動廢止ECFA的公投。

如今蔡英文總統已經連任一屆，尚未有廢止ECFA動作，陸委會主委陳明通先前還表示，ECFA整體而言對台灣有益，希望持續下去。