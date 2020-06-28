快評》台灣疫情如地雷？ 18:372020/06/28 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6月26日，位在花蓮台11線的海洋公園，端午連假第二天，入園人數衝上新高，達1萬1千多人。（海洋公園提供／王志偉花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4天端午連續假期，出現「報復性旅遊潮」，各大觀光景點遊客爆滿，觀光飯店一房難求，高速公路成了大停車場，沒有人戴口罩，更忘記「社交距離」，台灣疫情真的那麼安全嗎? 恐怕沒有人有答案，中央疫情指揮中心是決策核心，但指揮中心訊號很混亂，陳時中身為指揮官，四處趴趴走，當起觀光局長與準候選人，看來疫情應該很安全。但疫情指揮中心堅持高度國境封閉，疫情似乎還很緊張。日本女留學生返日發現確診，更是一顆不確定地雷。 假期結束，台灣疫情到底安不安全，中央指揮中心該給個明確、不自我矛盾的答案。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》面面俱不到 19:162020/06/24 短評 快評》民主認知的弔詭 19:152020/06/24 短評 快評》筆尖國家的救命藥 19:502020/06/24 短評 快評》中火大戰何時了 20:102020/06/25 短評 快評》陸軍機劍指美國 19:402020/06/25 短評 快評》北斗挑戰GPS 19:442020/06/25 短評 快評》部長聰明 民傻瓜 19:432020/06/26 短評 快評》國民黨也有神主牌 18:452020/06/27 短評 言論熱門新聞 王任賢》陳時中更嚴重的失誤 - 觀點 - 言論 旺報社評》從東亞國家戰略選擇看中美大勢 - 旺報社評 - 言論 快評》台灣疫情如地雷？ - 短評 - 言論 快評》還ECFA公道 - 短評 - 言論 奔騰思潮：黃介正》台美忌頭過熱 兩岸怕心太冷 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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