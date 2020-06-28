4天端午連續假期，出現「報復性旅遊潮」，各大觀光景點遊客爆滿，觀光飯店一房難求，高速公路成了大停車場，沒有人戴口罩，更忘記「社交距離」，台灣疫情真的那麼安全嗎?

恐怕沒有人有答案，中央疫情指揮中心是決策核心，但指揮中心訊號很混亂，陳時中身為指揮官，四處趴趴走，當起觀光局長與準候選人，看來疫情應該很安全。但疫情指揮中心堅持高度國境封閉，疫情似乎還很緊張。日本女留學生返日發現確診，更是一顆不確定地雷。

假期結束，台灣疫情到底安不安全，中央指揮中心該給個明確、不自我矛盾的答案。