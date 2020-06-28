被視為能代表總統蔡英文的蕭美琴即將赴美就職，她是台灣第1位女性駐美代表，她的「指標性任務」是台美FTA（自由貿易協定）的簽訂，這是重要任務，但在推動的同時，不能忽略可能的風險。

兩國簽署FTA，必能增加兩國貿易與投資，強化經貿關係，特別是在多邊體系的世界貿易組織談判停滯後，簽署FTA成為主流，全球各國簽署各種形式的FTA已經超過400件，南韓已經與各大經濟體都完成簽署，台灣則「進度落後」，有在國際經貿上被邊緣化的危機。

對台灣這種出口導向的經濟體而言，簽署FTA當然重要。台灣出口最大地區是大陸，其次是東協，再來是美國，但今年美國再次超越東協，成為台灣第2大出口國，如果能完成台美FTA的簽署，不僅是在實質經貿上有幫助，更能顯示台美關係的更上一層樓。

不過，也要注意其中潛在的風險。

過去台灣早已多次表達簽署台美FTA的意願，但大部分人都知道可能性並不高，因為美國不願為此惹怒大陸。現在重燃希望，出於中美惡鬥，某個角度而言，美國是要拿台灣當棋子來刺激大陸。

對台灣而言，更該評估的是：如果拿到台美FTA，卻引發兩岸關係更形惡化，對台灣的整體利益到底是正，還是負？甚至只以經貿利益來看，美國占台灣出口市場1成多，中國大陸占4成，這筆交易是否反而會損害經貿利益，都該先想清楚。