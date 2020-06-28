美國前國家安全顧問波頓的新書《事發之室：白宮回憶錄》，陳述許多川普的人格特質和決策內幕，不僅重創川普的連任之路，也引發包括台灣在內許多國家的關切。台灣是否為下一個被川普拋棄的國家，尚待觀察，但除了庫德族已被放棄外，美國曾力挺的委內瑞拉「臨時總統」瓜伊多正在被分手中，他的處境可以作為我國的借鏡。

去年1月底在美國支持下，瓜伊多宣布自己出任委國的臨時總統，以推翻馬杜羅政權為使命，立即獲得美、英等50餘國的支持。瓜伊多上任後也不斷對大陸和俄羅斯等國釋出善意，並公開保證在後馬杜羅時代，他們在委國原有的利益不受任何影響，希望獲得更多支持。

1年多過去了，美國除了沒有直接派兵入侵委國外，已用上所有可用的步數，包括以傭兵綁架委國政要，但馬杜羅依然執政，而瓜伊多的政治動能卻漸漸流失。更不堪的是，川普日前重提考慮與前者會談，馬杜羅也說已做好與川普見面的準備。

波頓書中指出，川普對委國的政策反覆無常，川普是在胡言亂語下承認瓜伊多的政府，他認為瓜伊多沒有美國需要的利益，視委國為美國的一部分。表面上對馬杜羅強硬的態度，完全出於佛州拉美裔選票的考量，實際上並不在乎委國是否有民主制度，反而稱讚馬杜羅是一位聰明且強硬的暴君，這亦證實前川普拉美顧問卡茲所言，川普一旦連任，預測會與馬杜羅和解。此外，川普要鷹派的波頓不要涉足過多美國對委國的政策，因為川普為了不傷害美國信用卡發行銀行的利益，要財政部放寬對委國的經濟制裁。

作為波頓書中當事國之一的台灣，更要嚴肅看待波頓所言，川普如何對待盟國的行徑，反思我國一味親美反中的可能後果。試問，如果川普連任成功，作為他口中「筆尖」的台灣，是否銳度會隨之鈍掉？政府不能只自我安慰地說，美國賣過時的魚雷給台灣，就代表台美關係穩固。

（作者為致理科技大學副教授）