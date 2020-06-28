一位曾經帶過的年輕研究生，畢業幾年後在市區巧遇，聊聊家庭和工作，又逢去年總統大選熱季，不免也談談政治。他很認真地問我：「老師，你們那一代年輕的時候，正逢蔣經國主政，應該比我們更了解蔣經國主張跟對岸『不接觸、不妥協、不談判』，也堅決『反中』，為什麼現在你們長輩都變了？」

馬路又不是教室，年輕人也討厭「被說教」。我便只問他兩句：「經國先生會不會說自己只是台灣人，不是中國人？他領導國民黨堅決反對鄧小平所提『一國兩制』的時候，民進黨成立了沒？」

其實，我還想問他：我們現在亦步亦趨講「親美」，而就在美國政策圈開始醞釀「中國大陸人民」與「共產黨政權」區隔對待的時候，我們是不是還要把對面14億人都當成敵人，共產黨和大陸人，一起反？

「中共非中國」、「反對『一國兩制』」的古早味老字號創始店，其實是中國國民黨，而且目前還在營業。然而，現在很多在市面上打著「絕不接受一國兩制」招牌叫賣的，卻在網路告訴大家，是老師傅「拿香跟拜」。

蔣經國總統時期處理美中台關係，是以「親美不反中、反共不台獨」做為「保台」的基本路線；站在自由民主反共的立場，藉「親美」而維繫兩岸戰略態勢之均衡，站在中華民族整體的立場，因「反獨」而導引兩岸以和平方式解決政治分歧。

論者常謂，美國根本就是將台灣視為其對付中國大陸的「棋子」，從杜魯門以至川普總統，似乎是台灣過去70年來的宿命。然而被人捏在手上的棋子，並非毫無動能，也有不同效能。台灣既可能是「美中必有一戰」設想裡的馬前卒，也可能是中國大陸「走出一黨專政」趨勢的見證者。台灣選擇做哪一種「棋子」，遠近智愚，多算不殆。

當前美中走向長期戰略對抗之勢已發，兩岸面臨前所未有的實力差距已成。然而台灣欲「親美保台」，不可不看前美國安顧問波頓的新書；欲「抗中保台」，不能只靠「嘴炮洩憤，鍵盤出征」的廉價付出。同學們，「親美抗中」兩者都「不是熱情浪漫的憧憬，而是十分嚴肅的課題」。

今年11月的美國總統大選，極可能決定「台美關係40年來最好的時候」將否延續，測試目前民進黨政府「一面倒向美國」政策的「保台」功能與利弊。中國共產黨明年的「建黨100」以及後年的「20大」，即使不會有如同「馬習會」照片的烘托，卻也不能在對台工作成績單上，分數比「19大」難看太多。

面對華府與北京呈現長期競爭的趨勢，夾在兩強之間如何「保台」，台北求生之道恐還必須深切體會「執兩用中」之精髓，經營台美關係不能「頭過熱」，處理兩岸關係不能「心太冷」。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）