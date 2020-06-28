由於新冠疫情日益趨緩，再加上經濟衰退的壓力，各國政府無不開始檢討邊境管制措施。歐盟近日即宣布，將於7月1日起開放18個國家旅客入境，台灣及疫情依舊嚴峻的美國、巴西及俄羅斯並未在第一波名單，而中國大陸則是有條件解禁。

此消息等於歐盟戳破民進黨的防疫謊言，因為連最受綠營敵視的中國大陸都有機會解禁，台灣卻吃了閉門羹。外交部忙不迭地辯解，指稱此決定是基於「互惠」考量，將與歐盟持續交換意見。換言之，外交部相當自信，台灣極有可能被列在下次開放名單。

政府不敢告知國人的真相是，這絕非單一個案。除了歐盟，日本、希臘、紐西蘭、澳洲及泰國等，都未將台灣列入首波入境名單，顯見各國不相信台灣已無群聚感染的風險。民進黨之前自豪的「口罩外交」，也成了自我感覺良好的「大內宣」。

台灣是以外貿為經濟命脈的國家，邊境管制過於嚴格，相當不利國家整體利益。中央疫情指揮中心日前決定放寬港澳及中低感染風險國家的商務人士入境，卻以北京近期感染數激增為由，仍舊不開放兩岸商務人士往來。如此高度政治性的防疫決策，難怪得不到他國的尊重。若歐盟有條件接受陸籍旅客，台灣有何理由一概拒絕？

同理，許多陸籍「小明」依然因政治干擾而被民進黨政府阻擋在外，遲遲未能返台與家人團聚。若說商務人士只要提供檢疫健康證明即可入境，為何這些台人家屬不能比照辦理？

外交部也解釋，已有國家基於經濟因素在與歐盟商討「快速通道」等相互解禁措施。台灣難道不該盡快和歐盟協商這樣的互惠模式嗎？還是擔心遭對方打臉？事實是，現在台灣的防疫工作已不再只是為國人健康把關如此單純，更多的是選舉算計，這才是民進黨「超前部署」的真正目的。

當決定開放過境轉機時，政府依舊排除中國大陸，理由是「疫情嚴峻」，卻對每天新增數萬例的歐美國家敞開大門。若說這不是歧視，什麼才是歧視？在「反中」大旗下，在野黨的聲聲呼喚請命，都成了「舔共」標籤，因為民進黨必須無條件地配合川普政府圍堵中共的印太戰略，只為了換取口頭助台的一時快感，至於台灣最終能獲得什麼實質回饋，已經不是該黨所在乎的。

政府敲鑼打鼓、深怕無人不知的防疫成就，卻因近期各國逐步解除邊境而屢遭打臉。國人肯定第一線防疫人員的全心投入，卻不恥政府的政治操作，甚至還惡意汙衊在野黨的批評。當民眾對國內新冠篩檢普及率有疑慮時，各國第一波境外解封不接納台灣的決定就是最好答案。

應該說，民進黨根本不在意這些國家是否開放台灣人入境，因為台灣越自閉，就越容易成為綠營的「仇中」禁臠，不是嗎？

（作者為國家政策研究基金會副研究員）