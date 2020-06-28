端午節4天連假，國道湧現車潮，國道5號竟塞車長達32個小時，創下歷史紀錄。面對民怨爆炸，交通部長林佳龍說民眾自己應該要做聰明用路人、要懂得趨吉避凶，選擇最好的時間和路段，「而不要自己去塞」。

林佳龍的意思似乎是說，那些用路人都是笨蛋才會碰到這麼嚴重的塞車問題！燠熱天氣被塞在路上已經夠讓人火大了，居然還要被交通部長罵笨，真是是可忍、孰不可忍？難怪林佳龍此言一出，立刻引爆輿論和網路一片撻伐之聲。

有人說，這是活生生的「何不食肉糜」塞車版，還有人發起「向林佳龍道歉」的活動，台灣人怎麼可以笨到自己去塞車，簡直是太對不起交通部長了，慚愧啊！

按照林佳龍的邏輯，那些新冠病毒的確診者也可以說是太笨了，如果夠聰明的話就會懂得趨吉避凶，怎麼會自己去染疫？同理，被放無薪假的人也是不夠聰明，當初如果懂得趨吉避凶的話，就不會進到一家若干年後竟然放員工無薪假的企業工作；衛生紙之亂也是起因於許多人太笨了，竟然不知道一人只有一粒卡臣，才會去搶買衛生紙。在釣魚台附近捕魚遭到日本公務船驅趕的台灣漁民，當然更是笨蛋中的笨蛋，中華民國駐日代表謝長廷就已經明白告訴你，日本擁有釣魚台列嶼的實質管轄權，漁民還不懂得要趨吉避凶，自己硬要去捕魚，被驅趕了能怪誰？

那些排隊領口罩、領萬元紓困金，以及未來要排隊領三倍券的人，也都是笨蛋，為什麼不選人少一點的時候再去排隊就好啦！就像林佳龍說的，用路人可以在國道不塞車的時候再上路嘛。

不過，國5塞了32個小時，4天連假去了1/3，等到不塞車的時候，端午節已經過了，確實也就不必上路趕著返鄉與家人團聚了！林佳龍真英明。

在採取實名制購買措施後，口罩數量完全被政府掌控，消費端供不應求，排隊都不一定買得到，何況不排隊？民進黨政府知不知道，民眾可沒有「排隊人潮比較少的時候」這個選項；紓困之亂顯示民生的困難窘迫，許多人不想等也不能等到人少的時候再去排隊，因為他們急著想早一點拿到這1萬元過日子。政府懂得人民的苦情嗎？

看來，政府的任何施政作為只要遇到困難、引發民怨，都可以適用林佳龍的「聰明說」。簡單講，大有為的民進黨政府是不會有錯的，有錯的一定是人民，是人民不夠聰明、不懂得趨吉避凶才會出問題。民主國家要人民認錯、反省、檢討，民進黨政府還真是世所罕見的奇葩政黨。

然而，仔細想想，林佳龍的這種說法也沒有錯！如果台灣人懂得趨吉避凶，就不會把票投給2025非核家園，現在又何必擔心空汙、PM2.5、死於肺癌的人一年比一年多？如果台灣人夠聰明，又怎麼會選出一個仇中的政府，以致於現在要擔心對岸可能叫停ECFA？疫情趨緩後，台灣是不是真的會出現報復性消費，尚不可確知，但是林佳龍的「報復性幹話」倒是提醒了大家：人民真的不能再傻傻地相信這個「聰明絕頂」的政府了！

（作者為作家）