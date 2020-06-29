第二，它意味著大唐王朝政治矛盾的雙方已經置換。本來，李隆基當太子的時候，矛盾的雙方是李隆基和太平公主，睿宗李旦起到仲裁調節的作用；但是，一旦李隆基當上皇帝，矛盾的雙方就變成皇帝李隆基和太上皇李旦，變成他們之間爭奪權力的鬥爭了。而太平公主，只是太上皇與皇帝博弈的一個籌碼而已！第三，這次政變真正考驗著太上皇李旦和皇帝李隆基的關係。本來，在此前很長一段時間裡，李旦和兒子雖然有矛盾，但還是兒子的保護者。可是，李隆基這場流產的政變讓他明白，他和李隆基之間，只能有一個至高無上的真皇帝！現在，為了當這個真皇帝，李隆基已經出手了，那麼，他做為太上皇應該怎麼應對呢？先天元年十一月，李旦拋出一紙誥命：命皇帝離開京城，出巡邊疆！這道誥命的意義太重大了。它說明李旦真的動怒了。一旦離開京城，李隆基就有可能被廢黜，這可是他人生中最大的一次危機！那麼，李隆基是否會陷入一場滅頂之災呢？沒有。

遲拚不如早拚

兩個月之後，也就是先天二年（七一三年）的一月，李旦又宣布皇帝巡邊改在八月份進行。為什麼改期？因為李旦猶豫了。廢黜皇帝，那將是多大的一場政治波瀾呀！李旦是一個對唐朝有責任感的政治家，他不想讓唐朝再次陷入動盪。正因為如此，他才提前退位，讓兒子李隆基接班的。可是如果廢黜皇帝，自己原來的苦心不就白費了嗎？再說，李旦是一個重感情的人，在此前長達幾十年的政治鬥爭中，他已經失去太多親人，現在，他不想置兒子於死地。想到這些問題，李旦又猶豫了。他沒有取消巡邊的安排，但是，把巡邊的日期推遲，算是以觀後效。這個決定既不是進，也不是退，而是一個優柔寡斷的決定。可是，優柔寡斷是政治家的大敵。那麼，李旦優柔寡斷，會引起什麼樣的後果呢？後果非常殘酷，由於李旦的這次猶豫，李隆基準備進行第二次政變了！怎麼回事呢？

大約在先天二年的六月左右，有三位謀士先後給李隆基出謀畫策了。第一個是王琚，就是那個在李隆基面前說當今天下只有太平公主，有戰國策士風範的人。自從那次事情之後，他就成了李隆基的密友。王琚對李隆基說：「事迫矣，不可不速發！」沒多久，因為傾向李隆基而被貶到東都洛陽的尚書左丞張說也表態了。他派人從東都千里迢迢給李隆基送來一把佩刀，意思很明白，趕快武力了斷！第三位勸李隆基的是誅殺韋皇后時立功的大臣崔日用。他從荊州到長安彙報工作，趁這個機會也勸說李隆基趕快政變。

大家可能會想，太上皇不是已經把巡邊的日子推遲了嗎？這算是太上皇退了一步。按照情理，皇帝也該退一步才是。怎麼不退反進，還要政變呢？其實，這些謀臣勸李隆基準備政變是對的。首先，人心易變。太上皇此時推遲巡邊日期，看起來對李隆基有利。但是，人心難測，他也完全可能再做相反的安排。其次，即使太上皇的舐犢之情可以依恃，但是，太上皇與皇帝之間二元權力核心的格局仍然不會打破，雙方的矛盾依然存在。只要這個矛盾沒解決，雙方遲早得有一拚！遲拚不如早拚。

怎麼拚呢？崔日用馬上勾勒了一個政變方案。他說：「太平謀逆有日，陛下往在東宮，猶為臣子，若欲討之，須用謀力。今既光臨大寶，但下一制書，誰敢不從？萬一奸宄得志，悔之何及！請先定北軍，後收逆黨，則不驚動上皇矣。」大體的意思是說，第一，政變必須針對太平公主及其黨羽，這才師出有名；第二，太平公主是臣，李隆基是君，具有身分上的優勢，這個優勢要用好；第三，先解決軍隊問題，再解決政治問題。這是行動順序。這三個元素，基本算是把政變的輪廓勾畫出來，不愧是政變老手！這讓李隆基覺得非常信服。李隆基是個英武果斷的人，眼看八月份一天天臨近，他最終決定，聽從謀臣的意見，拚一場！剷除太平公主的勢力，同時逼太上皇徹底放權！

最親密的人謀政變

謀臣們幫李隆基下了政變的決心，可是，政變總得需要一個理由，這樣才能師出有名。這時，有個人出來給李隆基幫忙了。誰呢？魏知古。我們在提到太平公主勢力的時候，說當時是「七位宰相，五出其門。」那也就意味著，還有兩個人不是她的勢力。這兩個人一個叫魏知古，另一個叫郭元振。魏知古是何許人呢？他本來是唐睿宗李旦當相王時的故吏，李旦當了皇帝，才把他提拔為宰相，因此算是太上皇的人，無論對太平公主還是對李隆基，他都處於中立地位。他的中立地位使其對兩方面的情況都知道一點。這時候，魏知古探聽到，太平公主那邊似乎也在搞陰謀。什麼陰謀呢？根據《舊唐書》等史書的記載，魏知古探聽到一個驚天祕密，太平公主打算在先天二年七月四日政變。探聽到這個情報怎麼辦呢？要知道，魏知古貌似中立，其實政治態度更傾向於李隆基，與李隆基早有私下交往了。這時候，緊要關頭，他把這件事彙報給李隆基。聽完魏知古的彙報，李隆基當機立斷，就把這件事當作政變的導火線。政變的決心已下，導火線也準備好了，下一步就是具體執行。誰來和李隆基一起政變呢？這一次，李隆基可是吸取上次洩密的教訓了，和他一起謀畫政變的全是最親密的人。《舊唐書．玄宗本紀》開列了一個參與者的名單。我們可以把他們劃分為三類。（待續）