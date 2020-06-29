無色覺醒》 賴岳謙：國民黨大老齊呼籲！九二共識不容抹煞！

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第662集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「國民黨大老齊呼籲！九二共識不容抹煞！」

國民黨內改革如火如荼的進行，引發各界評論。其中最受關注的是黨內的改革委員會嘗試提出新的兩岸論述，試圖摒棄九二共識。消息一出，立馬引發黨內排山倒海的批評，歷任黨主席都無法接受。江啟臣做為現任國民黨改革的新共主，未來應當如何應對，勢必要再多多省思。

中華民國主權問題一直是政壇爭吵的焦點，國民兩黨在此沒有共識，其實不然。「兩岸同屬一個中國」實屬《中華民國的憲法》的內含，不容質疑，即使經過政黨輪替後，依然沒有改變。而九二共識的價值在於，兩岸彼此能夠擱置爭議，增加交流，是兩岸互信與交往合作的政治基礎。

在馬政府執政的八年內，九二共識不只是論述，而是實際透過此項基礎進行深度的交流。反觀綠營長年將中華民國做為保護傘，卻背地裡實行台獨的本質，長年抹紅九二共識，爭取自身政治利益，台灣民間不僅不了解，年輕世代更視之為毒物，該如何面對都考驗著國民黨將來能否重返執政。

目前兩黨政治長年發展下來，不難發現，除了兩岸的論述外，國民兩黨在各項議題與政策上，彼此相距不遠。如今國民黨提出的兩岸主張若確實移除了兩岸的政治的基礎，那國民黨的政黨價值又與民進黨相差多少呢？

目前正處而立之年以下的青年，無非都曾受過民進黨台獨課綱的薰陶。民進黨為了維持政權，不惜切割與中國文化的連結，長年下來勢必影響大眾的文化底蘊，使社會慢慢走入淺碟化的趨勢，目前身陷改革泥沼的江啟臣未來該如何因應，仍需要三思。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！