兩期前瞻基礎建設、總金額超過4,000億元的「軌道建設」，是蔡英文總統最重要的交通建設；而花東的交通，也一直都是總統心心念念的選舉承諾。今年的端午節連假期間，國道五號高速公路的雪山隧道，塞車超過30個小時，打破有史以來的最高紀錄；沒有最慘，只有更慘，同樣的場景，其實只要是三天以上的連假，都同樣會發生在所有的國道和省道。此次端午連假國人「報復性出遊」，因為交通部長林佳龍希望民眾要懂得「趨吉避凶，智慧上路」的失言，引爆民怨而被模糊焦點之餘，更必須檢討的是「西部高鐵，東部快鐵」的政策，在政府軌道建設完成之後，真的能解決「每逢佳節，必塞車」的問題嗎？

立法院6月29日召開臨時會，其中的重頭戲是第二期前瞻基礎建設的預算。以軌道建設為核心的台灣環島交通建設，能不能解決「每逢佳節，必塞車」的現象，答案似乎並不樂觀。

為了落實軌道建設，在蔡總統的第一個任期內，交通部有兩個重要的組織整併工程，一個是「高速公路局」，另一個則是迄今可能都不為外界熟知的「鐵道局」。前者在2018年2月，由國道新建工程局和國道高速公路局，整併為現在的「高速公路局」，將高速公路的新建、拓建、養護與管理，事權統一都由如今的高速公路局負責。而後者，先是在2017年6月由立法院三讀通過組織法，被賦予工程建設和監督管理重責大任，再於2018年6月設置而成的「鐵道局」，則是整併「高速鐵路工程局」和「鐵路改建工程局」。簡言之，鐵道局是為了因應兩期的前瞻基礎建設，合計金額超過4,200億的軌道建設而生。

此次的端午節連假期間，林佳龍部長前往南投酒廠品嘗總統就職紀念酒，大力推動後疫情時代的國民旅遊，本屬無可厚非。但引發爭議的是，此次連假大塞車被國人詬病，他所說「不要自己去塞（車）」、「（要做個）聰明的用路人」、「要（懂得）趨吉避凶」的發言內容。由於交通建設必須長期才能看得到政策績效，觀光局的業務，就比較「討喜」。尤其是對於地方行政首長出身、志在千里的林佳龍部長來說，親自擔任觀光大使，不落人後，維持在產業紓困與振興經濟兩個階段、非常高檔的施政滿意度，也是積極任事的政務官應該要有的態度。

然而歷年來所有三天以上連假的時段，花東旅遊的火車票都是秒殺。就算是蔡總統一再允諾，要解決「一票難求」的問題，從增開班次、加購傾斜式車廂、花東鐵路雙軌與電氣化，連假和暑假期間的「一票難求」，做不到就是做不到。因此，不能、也不應該怪罪出遊的民眾。

北部民眾、或趕著在連假返鄉的東部遊子，如果不是自己開車，要不然就必須搭乘客運，兩者可能都捨棄走北宜公路和路過北海岸，而是選擇國道五號高速公路，一路經過宜蘭，再從蘇澳由蘇花改進入花蓮市區。塞車的熱點在於雪山隧道、宜蘭縣各鄉鎮市區、蘇澳花蓮山區、乃至於花蓮市區。過去的「北宜直線鐵路」，研議多年，耗費的政府預算和節省的行車時間，不成比例，胎死腹中，並不讓人意外。而如今的「東部快鐵」，即使按部就班，完成交通工程的建設，真的能解決連假塞車和一票難求的問題嗎？

然而東部快鐵的完成還需要時間，對於現階段連假塞車問題緩不濟急。只是檢討這次端午連假到花東的人潮，其實觀光局在事前就應該知道，東台灣所有的國際觀光飯店、旅館、民宿、甚至戶外的露營場地，已經全部爆滿。而中央氣象局也預測屆時天氣晴朗，正是解封出遊的好時機，更何況高速公路局知道國道路況，台鐵管理局與鐵道局也都知道訂票的狀況，「好到不行」。這在在都說明，只要能事先彙整所有的大眾運輸和觀光旅遊「台灣好行」相關資訊，交通部長林佳龍，絕對可以超前部署，無庸置疑。

會如此超乎預期，而且一發不可收拾，原因就在於當前在振興經濟的大政方針，總統和行政院長不能只希望大家進行「報復性消費」，而主管機關交通部卻沒有預期到國人同胞的「報復性出遊」，一定會造成所有熱門景點的人滿為患。

總結檢討這次「不算意外的意外」，交通部未來應記取教訓，提供更多元的資訊，建置能夠讓開車的用路人「趨吉避凶，智慧上路」之大眾運輸和觀光旅遊的整合平台。至於長期方面，更應該重視的還是，建立「西部高鐵，東部快鐵」環島一日生活網的政策。具有前瞻基礎的軌道建設，做為政府重要的政策，若不能解決未來國人旅遊的交通問題，就不能稱為前瞻基礎建設，而應該再提出更詳細的檢討和更多的配套措施。

(工商時報)