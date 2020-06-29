「倫敦鐵橋垮下來」是一首人人耳熟能詳的童謠，很多人可能好奇，為何非要「詛咒」倫敦橋垮掉？據有心人調查，歌詞中的「倫敦鐵橋」並非今天人們熟知的倫敦塔橋，而是17世紀時泰晤士河上另一座年久失修的橋，這座橋最後是真的「垮掉」，或「拆掉」已無從考證。今天的台灣，竟以極其荒誕的形式複製了這首童謠，只不過歌詞改成了「三峽大壩垮下來」。

近期，由於大陸重慶、四川等地因暴雨造成嚴重水患，又傳出三峽大壩「超過防洪限制水位」消息，好事者再次翻炒去年「大壩變形」的假新聞，煞有介事地預言「三峽大壩將潰堤」。接著，這則謠言如同那首童謠一般登堂入室，在台灣主流媒體、政論節目裡不斷出現相關討論，一時間蔚然成風。

當下已是網路時代，雖然各種不實訊息爆炸氾濫，但只要花一些功夫查證，很快就能掌握來龍去脈。網路資料顯示，最新一輪「三峽潰堤」的討論，最先始於6月中旬一些具有特定政治背景華文媒體的「報導」，而這些媒體向來都擅長以拼湊、加工所謂「事實片段」達到宣傳其特定政治主張的目的。一般而言，這些機構在台灣媒體圈、乃至在國際主流輿論都是毫無公信力，也從未被納入可靠的轉載訊息源。

然而在最近幾年，在美國右翼政治勢力的支持下、在台灣內部民粹反中的氛圍下，這些涉及大陸政治、香港局勢和中美關係的小道消息、謠言八卦、聳動報導，因符合「政治正確」，日益受到綠媒的青睞。從一開始的社群小編轉載、丟進PTT，再到後來逐漸被綠營主流媒體納為「消息源」、成為電視政論節目話題，一步步讓整個台灣媒體界、輿論圈陷入以訛傳訛、三人成虎的環境之中。

今夏大陸西南水患確實嚴重，但當地政府及時轉移受災民眾，雖造成一些不可避免的生命財產損失，但「80年一遇最強洪峰」已經通過，目前正處於恢復重建期。三峽大壩水位超過了「防洪限制」，但這只是水庫透過洩洪調節水位後的自然現象，離175公尺的正常蓄水位還差很遠。三峽大壩是否出現變形？當然有變形，但這就如同台北101等摩天大樓在遇到強風、地震時會晃動一樣，都是超大建築物在極小區間內的自然調適，Google地圖上的「扭曲」完全是衛星攝影後期處理的技術誤差。

當然，三峽大壩在規畫之初就充滿爭議、帶有政治色彩，大壩本身與鉅量蓄水對生態環境、地質結構、氣候條件的影響，以及投入運營以來的實際經濟效益、成本回報，只要秉持專業知識和理性態度，應存在討論的空間，也可以有不同的意見。但是，有心人將「大陸水患」、「水位超標」、「大壩變形」三個關鍵詞串聯起來，就巧妙演奏出「三峽大壩垮下來」的歌謠，人人傳唱，餘音繞樑。這不就是政府口中「防不勝防」的資訊戰、認知戰的典型操作方式嗎？政府口口聲聲要防範和打擊「境外敵對勢力」對台灣社會的資訊戰，怎麼連「境內自己人」對台灣民眾的矇騙、誤導都無能為力呢？

據牛津大學最新發布的《2020數位新聞報告》指出，台灣民眾的新聞信任度連續第3年下滑，在40個調查國家中排名倒數第3。這個結果在綠營看來，必定會把矛頭指向「中共資訊戰」、「在地紅媒協力」等陳詞濫調，但回顧過去一年來由綠色媒體自編自導、由綠色網軍自產自銷的假訊息還不嫌多嗎？官方對討綠營厭的媒體打擊還不夠激烈嗎？就以這次的三峽「潰堤」為例，號稱「國際認證」的什麼事實查核中心、號稱推廣「媒體識讀」的什麼網紅YouTuber，有出來講兩句話嗎？事實證明，這些披著「中立」、「客觀」外衣的機構、人士，才是為當權者護航的側翼吧？

蔡總統曾在鄭南榕忌日上表示，「有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力」。有研究表明，即便新冠肺炎感染者自動痊癒或被治癒，其體內的抗體含量仍有可能不斷降低，甚至消失，造成二次感染的風險。由此看來，「反中」和「綠色政治正確」的病毒遠遠強過新冠肺炎，而總統口中「言論自由的抗體」，已經在我們的社會肌體內慢慢消失。