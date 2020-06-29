中美對抗、疫情衝擊，如同許多政治學者所說，這是一個既有政治理論失靈的時代，說什麼都不準，反而需要歷史政治學的宏觀架構，才能掌握未來國際秩序。

最明顯一點就是美國總統川普到處退群，最近從德國撤軍，如果跟南韓、日本軍費談不妥，也可能會從日韓部分撤軍，對要負起領導責任的國際組織，川普完全沒興趣。國際社會的美國缺位，最近這3個月，德國、法國，包括英國都在主導世界疫苗的重大會議，缺了「美國核心」的領導，天並沒有塌下來了。

對中國來說，同樣是一個重要考驗。很多美國學者認為，大陸已經開始在爭奪世界領導權，中美關係的未來走向，實際上是領導權、主導權的競爭。

不過，就目前看來，尚未發展到此一階段。對大陸來說，當前最核心的問題，是如何擺脫美國的打壓，使得中國的戰略崛起可以繼續，穩定地向前邁進。

當疫情逐漸退散，國際社會將發現，唯有合作才能抗擊難題，未來的國際秩序領導力如何建設，國際規則如何進一步的增強，已經不是非美即中，或者非美就中，或者非美就歐這樣一種簡單關係。

中美的衝突和對抗，未來誰勝誰負的標準，不僅是兩個國家自己的發展，還是取決國際社會其他成員的認識、選邊。美國一方面國際退群，一方面又想組反中聯盟，希望顯然落空。但國際社會也難接受大陸成為新單極強權，單一強權缺位的國際社會，恐將存在好一陣子。