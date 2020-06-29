為抗議蔡英文總統提名的監察院長陳菊人選，國民黨夜襲攻占立法院19小時後，遭民進黨立委1小時迅速清場搶回主席台。看來國民黨可要再多向綠營學習，先挖對手幾個牆腳當老師，否則就乾脆讓民進黨一黨獨大，再鬧也沒用！

國民黨宣稱此次占領議場籌畫2周，為避免消息走漏，過程相當保密，只有少數黨團核心人物知悉，更選在端午連假最後一天奇襲，果然攻占議場達陣，其他民意代表聞訊後趕赴聲援，頓時藍軍士氣大振。有人說，國民黨終於硬起來學會做反對黨了。

但對從群眾運動、國會抗爭起家的民進黨而言，這樣缺乏年輕族群自主參與的行動簡直是「小兒科」，府黨發聲明表達立場冷處理，把問題交給立法院自己處理，立法院祕書長則帶風向指藍委要求開冷氣。

民進黨副祕書長林飛帆更不忘製造國民黨內部矛盾，建議江啟臣勿被黨內反改革力量綁架，還有綠委搬出陳菊是美麗島人權鬥士，這枚亮麗的勳章如同軍職的青年白日勳章，儘管藍營批評陳菊高雄市長任內被監院調查、糾正案罄竹難書，也無法撼動陳菊的地位。

尤其罷韓案過關後，顯示政治人物貪汙根本不是人民最關切的議題，否則阿扁被法院認證貪汙，民進黨迄今仍然替扁喊冤、要求特赦，未被法院判過刑的陳菊，曾被監院調查又算什麼？民進黨向來用人唯親，遇事轉移焦點，這回監委提名，先拉藍營的黃健庭擋子彈，也就不足為奇了。

過去阿扁時代，泛藍憑藉國會多數杯葛監委人事權，讓監察院停止運轉3年多成為蚊子館，國家照常運作，如今時空置換，蔡英文挾817萬票民意二度執政，國民黨成為國會少數，也沒執政權，想要拿監察院長提名當抗爭試金石，恐怕畫錯重點。