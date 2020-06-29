美國前國家安全顧問波頓出書，大爆川普總統的料，川普要是能早知道，絕不會放一個這樣的人在身邊。北韓領袖金正恩身邊的妹妹金與正，大改外界對她昔日的祕書印象，竟下令轟炸開城的兩韓聯絡辦公室。國民黨江啟臣等立委對監察院人選表達不滿，以主席之尊帶頭占據立法院。國民黨不一樣了？陳菊讓人不放心？對政治人物選民往往看不懂，但對你我身邊的陌生人或熟人，我們就真正看得懂嗎？

《紐約時報》專欄作家、全球暢銷書作者葛拉威爾出版了新作《解密陌生人》，暮鼓晨鐘般提醒我們，對陌生人的判斷往往是錯誤而自以為是的，但這卻往往鑄下了大錯。原書出版才半年，看看美國明尼蘇達州發生的黑人佛洛伊德，被白人警察跪壓窒息致死案，造成了全美社會的抗議動盪，以及波頓出書對川普的政治攻擊，真是血淋淋的預言。

你能想像白人警察對一名黑人駕駛一次毫不重要的臨檢，竟然讓這女子輕生；美國間諜其實一堆是古巴雙面諜；九一一恐怖攻擊者其實就在你身邊；英國首相張伯倫是大戰前少數當面與希特勒晤談過的領袖，卻堅定相信他不會發動戰爭；聞名世界的馬多夫龐氏騙局，害慘了全球金融市場；美國賓州大學足球教練竟可以長期性侵男童而沒被發現。葛拉威爾以一貫社會資料的收集與精彩的故事描述，提出這一連串的識人不明指控，說明了我們對陌生人無法判斷，對自以為熟識的人也藏有許多的不了解。

就像在《引爆趨勢》提出稀有、媒介與環境能造成社會與流行的引爆點，葛拉威爾在《解密陌生人》書中一樣有確切的分析建議，他認為是「預設為真」害了我們，我們不能再這麼自以為是。是「透明性」作祟，其實沒有任何一個人是透明的，我們並不全然了解。是「偶合」的情境因素，無形中深深的影響了我們的行為。這三項正是我們解密陌生人的方法。

你會覺得這個總統或市長怎麼會是我們選出來的人？你老是想不透老闆或同事怎麼會這樣對你？你懷疑過你的競爭對手、朋友、親戚或枕邊人的言行嗎？那就更不用說我們對不得不見的陌生人一無所知了。

人類心理學家最大的謎題是，為什麼我們對察覺別人的謊言如此笨拙？人類數千年來的進化，卻沒有培養出這種能力！我們自以為了解別人，我們也覺得對自己充分了解，導致於我們應該在傾聽時，卻不斷說話，在別人表達他們被誤解或遭到不公平對待時，卻缺乏理解與耐性。這就是今天美國社會、台灣社會，甚至是全球輿論與人心不安的主因。

我們要怪的不該是社群網路與科技的發達，要怪的正是我們對人心的不了解。我們要怪的是其實是我們自己！這書讓我們知道該怎麼面對陌生人、面對親人與面對自己。

（作者為台北書展基金會董事）