陳菊擔任監察院長是否適任一事，引發爭議。如果純粹從監察院長必須公正中立且品德無瑕的角度來看，陳菊當然不適任。但事情就不是這樣看的，如果天下事都這樣理所當然，那麼早就世界大同了，在位者無不君子，而小人退散。不過，可能嗎？證諸史實，那是天方夜譚。

民進黨在立法院113席當中有62席，這55%的過半數席次是鐵錚錚的事實。除非民進黨分裂，不然民進黨就算想要讓太陽從西邊出來，也只需要通過一個法律說「自法律施行之日起，太陽自西升起，往東落下」，改變東西方向的定義就好。這是政治現實，所以任何嘗試阻擋陳菊通過立法院同意而擔任監察院長的行為，都是徒勞無功的。國民黨也不是笨蛋，占領立法院議場來表達強烈抗議，為的也不是真的要讓陳菊無法通過立院同意，而是藉由抗議行動來凸顯這個任命的荒謬與不適任，企圖向社會大眾傳達民進黨的鴨霸與分贓政治形象，最終目的在於讓選民對民進黨執政失望，而在下屆選舉當中支持國民黨。

天下事就是這樣，大道理能輕易懂得，但實際上做起來卻千難萬難。原本國民黨準備仿效太陽花的占領議場，卻因為不了解對手也不了解自己而落得虎頭蛇尾。所謂不了解對手，是不了解民進黨絕不會因為國民黨的激烈抗議而改弦更張；不了解自己，是搞不清楚自己就沒有這種頑抗到底的決心。說實話，國會議場攻防淪落到這般田地，已經很難看，但如果堅持個3、5天，搞到有人脫水送醫，大概能夠得到一點社會同情。結果才占領議場就要求開冷氣，請問誰會理你？

太陽花占領議場時期不是也開冷氣嗎？是啊！但當時立法院是在國民黨手上，你國民黨會體恤，但民進黨會堅持啊！國民黨要走抗爭路線，卻以己度人，何其愚也。歸根究柢一句話，國民黨去搞抗爭，不是不行，但你就是不該學撒潑無賴那一套，一是學不好，畫虎不成反類犬；二是沒有用，你的關鍵目標支持者不吃這一套。都說台灣雙重標準，其實還蠻貼切的，有些事情民進黨做得，國民黨就是做不得。

國民黨的社會形象就不是街頭或抗爭派的，所以國民黨若走極端的抗爭路線，很難被潛在支持者接受。明白地說，國民黨的抗爭就不能是街頭混混無賴的模式，國民黨的抗爭就是得要符合社會期待，只能走議會路線。議會之中如何抗爭？占領議場不是選項，那是無賴，國民黨應該要搞清楚自己想要傳達怎樣的訊息給社會大眾，然後依著這樣的目標來進行政治攻防。

從這個角度出發，國民黨應該善用同意權審查過程，不斷地要求陳菊回答弊案纏身者是否適合擔任監察院長，想來陳菊也不能說適合。確認陳菊同意弊案纏身者不適合後，國民黨立委諸公即可開始演說，痛陳陳菊弊案纏身，連自己都不認為自己適任，但民進黨還是堅持提名，所以這是噁心的分贓政治而已；其次，國民黨應該要知道自己是不可能阻擋同意權通過的，無論怎樣質疑，民進黨是一定會護航到底，所以在同意權審查過程要更進一步凸顯民進黨的阻撓審查，是替不適任者護航；最後，在行使同意權投票的時候，理所當然地應該退席，質疑正當性。

這場政治演出，檯面上的結局必然是陳菊順利通過立院同意而成為監察院長，但如何讓陳菊的通過同意成為國民黨爭取社會支持的助力，才是國民黨應該仔細思考的。

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）