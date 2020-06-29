網路流傳一則笑話：「葉匡時當交通部長時，假日國道塞車6個小時，民眾把國民黨政府罵個臭頭；林佳龍當了交通部長，遇上端午連假，國道塞車32個小時，民進黨政府則訓斥民眾要當個『聰明的用路人，才能趨吉避凶』。」好像百姓皆是愚昧無知一般，民主進步黨的「民主」神邏輯，堪稱世上一絕。林佳龍做不好台中市長，人民還有權力將他替換掉，然而蒙受層峰關愛而高居廟堂之上的敗將，就算做得天怒人怨，人民不只對他莫可奈何，還得接受他的訓導。

其實，台灣人崇尚休閒旅遊的觀念早已蔚為風潮，這本是美事一樁，不僅有利於觀光、餐飲與娛樂產業的發展，對於國民身心靈健康的促進提升更有正向的作用。然而每逢連續假日，車潮與人潮四處為患，除了減損玩興，也未必能有提振產業發展的效果。擅長選舉的民進黨政府，受到選戰短線操作的慣性影響，在處理國政時也偏好媚俗的民粹政策，但求短效，不計後果。所謂「彈性放假」制度即為一例，政府為了創造連續假期，硬性規定國定假日落在周一或周四，就得將原本上班日的周一或周五調整成休假日，再另行補班。表面看來，這個政策有利於民眾全家團聚出遊，實則是迎合部分群眾喊爽的心理，並創造提振消費的虛幻假象而已。

首先，民眾的休假安排本是自主的權利，除了國定假日與周休二日的制度外，政府不宜過度介入，否則適得其反，更易造成民眾不便與社會成本的增加。譬如前述國道塞車的問題，就是民眾心理受到連續假期的鼓舞而蜂擁上路，不塞車也難，此時政府再告誡國人要做「聰明的用路人」，不是自相矛盾？原本應該遊玩的時間竟耗費在塞車途中不說，更需動員大批警力維護交通秩序，不僅旅遊的品質大幅降低，也增添許多時間與社會成本。

其次，若說連假是為了創造人潮以刺激消費，扣除塞車可以用來消費的時間，各處商家大排長龍的景況，也使得在不同店家能夠消費的總人次減少。倘若民眾自主安排連假，人潮分散，每人的消費次數增加，說不定店家的年營業額反而更大。再者，彈性放假不能只為了提振觀光產業而忽略其他企業。很多企業為配合國外接單與生產業務，被調整成休假日的原本上班日，員工仍要到公司處理業務，休了等於沒休。對於許多雙薪家庭，還得擔心子女學校放假而乏人照顧，根本是擾民。而股、匯市為配合補班，要在周六「補」交易，政府的彈性放假等於給金融業找麻煩。

總之，國道塞車的現象僅是冰山的一角，絕非單純的交通問題，也不僅是彈性休假問題，它更反映當前政府在制定政策時未能深思熟慮、宏觀考量且短視近利的媚俗心態，最後惡果仍得由全民承受。

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授）