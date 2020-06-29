美國新冠疫情仍居高不下，也牽動了「老年」這個議題。

日前，美國《華盛頓郵報》刊登了一位作家艾莉森的投稿。艾莉森說，疫情期間，美國有不少超市為「60歲以上」的老年人，開闢了專用的「銀髮族購物時間」（senior hours），這讓她感到十分不解。艾莉森說，不是65歲以上才算是老年嗎，為什麼提早了5年？62歲的她本來還悠哉游哉地以「非老人」的身分過日子，沒想到疫情一來，艾莉森發現自己已被畫歸為「老人」了，她無法接受。

「銀髮族購物時間」本是一項老年人的福利，讓他們在專用的時段購物，可降低感染的風險。此外，疫情爆發以來，美國媒體不斷報導，「60歲以上的老年人口是『高傳染風險』族群」云云，這也令不少在這個年齡層前後的人感到不滿，根據世界衛生組織（WHO）對所謂「高齡化」的認定，明明是以65歲做為標準啊，為什麼媒體老是要說60歲以上的老年人如何如何？真氣人！

另一方面，香港政府在2017年宣布把領取長者綜援（綜合社會保障援助計畫）的合格年齡由60歲上調至65歲，並於2019年2月實施。按過去的規定，香港本地60歲及以上的老人，每月可獲得政府約合台幣1萬多元的補助，做為基本生活開支。申請年限提高後，很多人失去資格，因此立刻引發社會的反彈和不滿。

看來，人們很怕被認為「老」，要求社會把認定的老年人標準提高，但論及與「老人福利」相關的議題時，則又巴不得政府降低老年人的年齡標準。這個時候人們可就不怕被認為是老人了。

到底幾歲才算是老年人？我們現在普遍將65歲以上視為高齡、以65歲作為退休年齡的制度設計，其實是開始於人類平均壽命遠小於65歲的年代。

1889年，德國宰相俾斯麥推出了世界最早的退休金制度，他以65歲作為退休年，而當時德國人平均壽命是45歲。1935年，美國推出社會安全制度，領養老金的法定退休年齡是65歲，而當時美國人的平均壽命是62歲。

換言之，當年德國和美國政府設計退休和養老金制度時，並沒有想要讓太多國民享受這項福利，因為大多數人根本活不到可以領取的年齡。在人類平均壽命持續提高之下，若按前述標準，關於退休年齡的界定、甚至老年人的年齡定義，都該大幅提高才合理吧。

按《老人福利法》的定義，所謂老人是指65歲以上的人；按大陸《老年人權益保障法》的規定，則年滿60歲即為老年人。若是按照WHO在2016年所發布的《關於老齡化與健康的全球報告》對老年人的定義是：年齡超過出生時平均期望壽命一半的人。以內政部所公佈的107年國人平均壽命80.7歲來看，40.4歲以後就算是WHO上述定義下的老人了。

不過，WHO的這份報告並沒有對到底幾歲算是老年人給出一個具體的年齡定義，甚至對老年人年齡畫分所抱持的態度是：不要用年齡來定義老年人。

WHO的一項研究顯示，對自己的衰老持有消極態度的老年人與持有積極態度的老年人相比，平均壽命減少7.5歲。看來，不論對老年人正式或非正式的標準是什麼，以孔子對自己的描述「其為人也，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾」，應該是老年人面對人生最理想的態度。所以，艾莉森妳就忘了年齡吧，別那麼錙銖必較了！